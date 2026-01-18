Рейтинг@Mail.ru
В Москве начались крещенские купания - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:07 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/moskva-2068640224.html
В Москве начались крещенские купания
В Москве начались крещенские купания - РИА Новости, 18.01.2026
В Москве начались крещенские купания
Крещенские купания начались в Москве, городские службы обеспечивают комфортные условия и безопасность, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T19:07:00+03:00
2026-01-18T19:07:00+03:00
религия
москва
крещение господне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994447469_0:0:3570:2008_1920x0_80_0_0_a05d7ade1d4f231f266ea21949551eb2.jpg
https://ria.ru/20260118/kreschenie-2068381646.html
https://ria.ru/20260118/otkrytki-s-kreshcheniem-2068415917.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994447469_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_248e214da732374d679a46c35b774ca6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, крещение господне
Религия, Москва, Крещение Господне
В Москве начались крещенские купания

Крещенские купания начались в Москве, подготовлены 40 площадок

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВерующий во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве
Верующий во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Верующий во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Крещенские купания начались в Москве, городские службы обеспечивают комфортные условия и безопасность, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Крещенские купания начались в Москве. Городские службы обеспечивают комфортные условия и безопасность. Рядом с купелями дежурят спасатели. Они сопровождают к проруби и обратно, следят за состоянием находящихся в воде", - говорится в сообщении.
Работники Московской городской спасательной службы во время крещенских купаний верующих в Москве. 18 января 2019 года - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Не по уставу". Какую ошибку совершают верующие на Крещение
Вчера, 08:00
Отмечается, что усилено патрулирование акваторий на судах на воздушной подушке для предотвращения небезопасных купаний в необорудованных местах.
"К крещенским купаниям были подготовлены 40 площадок: с удобными подходам и подъездами, спусками в воду с противоскользящим покрытием, освещением, раздевалками, пунктами обогрева и питания", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что в храмах и приходах, где нет постоянного водоснабжения, организовали временную подачу воды или подвоз автоцистернами.
"Просим горожан использовать для крещенских купаний только специально оборудованные площадки. Их адреса можно найти на интерактивной карте по ссылке, выбрав тип площадки "Крещенские купели", - добавляется в сообщении.
Священнослужитель совершает обряд освящения воды во время крещенских купаний в городе Бердск Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Открытки с Крещением Господним 2026
Вчера, 16:00
 
РелигияМоскваКрещение Господне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала