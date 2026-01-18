В Москве начались крещенские купания

https://ria.ru/20260118/moskva-2068640224.html
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Крещенские купания начались в Москве, городские службы обеспечивают комфортные условия и безопасность, сообщается
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Крещенские купания начались в Москве
. Городские службы обеспечивают комфортные условия и безопасность. Рядом с купелями дежурят спасатели. Они сопровождают к проруби и обратно, следят за состоянием находящихся в воде", - говорится в сообщении.
Отмечается, что усилено патрулирование акваторий на судах на воздушной подушке для предотвращения небезопасных купаний в необорудованных местах.
"К крещенским купаниям были подготовлены 40 площадок: с удобными подходам и подъездами, спусками в воду с противоскользящим покрытием, освещением, раздевалками, пунктами обогрева и питания", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что в храмах и приходах, где нет постоянного водоснабжения, организовали временную подачу воды или подвоз автоцистернами.
"Просим горожан использовать для крещенских купаний только специально оборудованные площадки. Их адреса можно найти на интерактивной карте по ссылке, выбрав тип площадки "Крещенские купели", - добавляется в сообщении.