В Москве начались крещенские купания

Верующий во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве. Архивное фото

Верующий во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Крещенские купания начались в Москве, городские службы обеспечивают комфортные условия и безопасность, Крещенские купания начались в Москве, городские службы обеспечивают комфортные условия и безопасность, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Крещенские купания начались в Москве . Городские службы обеспечивают комфортные условия и безопасность. Рядом с купелями дежурят спасатели. Они сопровождают к проруби и обратно, следят за состоянием находящихся в воде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что усилено патрулирование акваторий на судах на воздушной подушке для предотвращения небезопасных купаний в необорудованных местах.

"К крещенским купаниям были подготовлены 40 площадок: с удобными подходам и подъездами, спусками в воду с противоскользящим покрытием, освещением, раздевалками, пунктами обогрева и питания", - уточняется в сообщении.

Подчеркивается, что в храмах и приходах, где нет постоянного водоснабжения, организовали временную подачу воды или подвоз автоцистернами.