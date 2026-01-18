Рейтинг@Mail.ru
15:28 18.01.2026
На юго-востоке Москвы на коляску с ребенком упала наледь
На юго-востоке Москвы на коляску с ребенком упала наледь
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Прокуратура Москвы устанавливает обстоятельства и причины падения наледи на коляску с ребенком у ЖК на 2-м Грайвороновском проезде на юго-востоке столицы, сообщили в надзорном ведомстве.
Как рассказали в прокуратуре, в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина стал очевидцем падения наледи на коляску с ребенком. По информации автора публикации, ребенок не пострадал.
"Кузьминская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства падения наледи у ЖК во 2-м Грайвороновском проезде", - говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного органа.
Также уточняется, что причины инцидента устанавливаются. При этом в ведомстве отметили, что управлением многоквартирными домами в ЖК занимается частная управляющая компания.
В Сочи шестилетний ребенок получил травму из-за петарды
9 января, 10:28
 
