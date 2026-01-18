Рейтинг@Mail.ru
В Москве локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 18.01.2026
14:09 18.01.2026 (обновлено: 15:15 18.01.2026)
В Москве локализовали пожар в жилом доме
Пожар в жилом доме на улице Татарская в центре Москвы локализован, из него самостоятельно вышли порядка 19 человек, сообщили в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 18.01.2026
© АГН "Москва"Ликвидация пожара в жилом доме на улице Татарская в центре Москвы. 18 января 2026
© АГН "Москва"
Ликвидация пожара в жилом доме на улице Татарская в центре Москвы. 18 января 2026
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пожар в жилом доме на улице Татарская в центре Москвы локализован, из него самостоятельно вышли порядка 19 человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"Пожар локализован. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно вышли порядка 19 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что возгорание произошло между пятым этажом и чердаком жилого дома на улице Татарская, дом 3, строение 1. Его жители эвакуировались самостоятельно. Позже в столичном дептрансе уточнили, что движение на улице Татарская перекрыто.
