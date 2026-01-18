https://ria.ru/20260118/moskva-2068604293.html
В Москве локализовали пожар в жилом доме
В Москве локализовали пожар в жилом доме
Пожар в жилом доме на улице Татарская в центре Москвы локализован, из него самостоятельно вышли порядка 19 человек, сообщили в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 18.01.2026
В Москве локализовали пожар в жилом доме
В Москве локализовали пожар в жилом доме на улице Татарская