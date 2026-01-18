https://ria.ru/20260118/moskva-2068591096.html
В центре Москвы в жилом доме произошло возгорание
Возгорание произошло между пятым этажом и чердаком жилого дома, его жители эвакуировались самостоятельно, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 18.01.2026
россия
москва
2026
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Возгорание произошло между пятым этажом и чердаком жилого дома, его жители эвакуировались самостоятельно, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Как уточнили в ведомстве, в управление МЧС РФ
по Москве
поступило сообщение о пожаре на улице Татарская, дом 5, строение 1.
"Столичные огнеборцы ликвидируют возгорание в жилом доме в центре Москвы... Происходит скрытое горение межэтажных перекрытий между пятым этажом и чердаком жилого дома", - рассказали в пресс-службе МЧС.
При этом, как сообщили в ведомстве, до прибытия спасателей люди самостоятельно покинули подъезд.
"На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация уточняется", - добавили в МЧС.