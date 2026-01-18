Ликвидация пожара в жилом доме на улице Татарская в центре Москвы. 18 января 2026

В центре Москвы в жилом доме произошло возгорание

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Возгорание произошло между пятым этажом и чердаком жилого дома, его жители эвакуировались самостоятельно, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Как уточнили в ведомстве, в управление МЧС РФ по Москве поступило сообщение о пожаре на улице Татарская, дом 5, строение 1.

"Столичные огнеборцы ликвидируют возгорание в жилом доме в центре Москвы... Происходит скрытое горение межэтажных перекрытий между пятым этажом и чердаком жилого дома", - рассказали в пресс-службе МЧС.

При этом, как сообщили в ведомстве, до прибытия спасателей люди самостоятельно покинули подъезд.