Рейтинг@Mail.ru
Пик морозов в Москве пройден - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 18.01.2026 (обновлено: 13:42 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/moskva-2068583134.html
Пик морозов в Москве пройден
Пик морозов в Москве пройден - РИА Новости, 18.01.2026
Пик морозов в Москве пройден
Пик морозов в Москве пройден, температура начнет повышаться, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T09:53:00+03:00
2026-01-18T13:42:00+03:00
общество
москва
михаил леус
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921127793_0:197:3006:1888_1920x0_80_0_0_644304d8f8a3c33918b819950fb98bd9.jpg
https://ria.ru/20260118/sinoptik-2068581735.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921127793_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0b6236ac6d955b3fa3f07431cf62fd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, михаил леус, новый год
Общество, Москва, Михаил Леус, Новый год
Пик морозов в Москве пройден

Синоптик Леус: пик морозов в Москве пройден, температура начнет повышаться

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЛюди в морозный день на Красной площади в Москве
Люди в морозный день на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Люди в морозный день на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пик морозов в Москве пройден, температура начнет повышаться, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Прошедшей ночью минимальная температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, составила минус 12,8. Это второе место в списке январских морозов", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что можно уверенно говорить о том, что стать самым холодным днём с начала января, и уже тем более, с начала нынешней зимы, сегодняшний день не сможет. Лидерами так и останутся 2 января с результатом минус 13,9 и 24 декабря, когда было минус 16,4 градуса.
"На этом пик морозов нынешней холодной волны пройден, уже ближайшей ночью в столице около минус 10, а по области не морознее минус 15 - минус 17", - добавил он.
Мужчина окунается в купель на озере Селигер у мужского монастыря Нило-Столобенской Пустыни во время празднования Крещения - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в Крещенскую ночь
Вчера, 09:28
 
ОбществоМоскваМихаил ЛеусНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала