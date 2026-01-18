https://ria.ru/20260118/moskva-2068583134.html
Пик морозов в Москве пройден
Пик морозов в Москве пройден - РИА Новости, 18.01.2026
Пик морозов в Москве пройден
Пик морозов в Москве пройден, температура начнет повышаться, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T09:53:00+03:00
2026-01-18T09:53:00+03:00
2026-01-18T13:42:00+03:00
общество
москва
михаил леус
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921127793_0:197:3006:1888_1920x0_80_0_0_644304d8f8a3c33918b819950fb98bd9.jpg
https://ria.ru/20260118/sinoptik-2068581735.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921127793_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0b6236ac6d955b3fa3f07431cf62fd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, новый год
Общество, Москва, Михаил Леус, Новый год
Пик морозов в Москве пройден
Синоптик Леус: пик морозов в Москве пройден, температура начнет повышаться
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пик морозов в Москве пройден, температура начнет повышаться, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Прошедшей ночью минимальная температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, составила минус 12,8. Это второе место в списке январских морозов", - написал Леус в своем Telegram-канале
.
Синоптик отметил, что можно уверенно говорить о том, что стать самым холодным днём с начала января, и уже тем более, с начала нынешней зимы, сегодняшний день не сможет. Лидерами так и останутся 2 января с результатом минус 13,9 и 24 декабря, когда было минус 16,4 градуса.
"На этом пик морозов нынешней холодной волны пройден, уже ближайшей ночью в столице около минус 10, а по области не морознее минус 15 - минус 17", - добавил он.