Пик морозов в Москве пройден

Синоптик отметил, что можно уверенно говорить о том, что стать самым холодным днём с начала января, и уже тем более, с начала нынешней зимы, сегодняшний день не сможет. Лидерами так и останутся 2 января с результатом минус 13,9 и 24 декабря, когда было минус 16,4 градуса.