Мошенники ищут своих жертв в туристических сообществах, предупредили в МВД
мошенники, общество
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Мошенники находят жертв по комментариям в туристических сообществах в интернете и предлагают дешевые путевки, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как из них следует, мошенники отслеживают активность в тематических сообществах и группах о путешествиях в мессенджерах и соцсетях. Связываются с пользователем от лица туроператора. При этом отмечается, что для того, чтобы войти в доверие, злоумышленники начинают диалог с вопросов о путешествии, а затем предлагают выгодно приобрести билеты по низкой цене.
В МВД порекомендовали гражданам бронировать туры на проверенных ресурсах, производить оплату в офисе туроператора при получении услуг, а также проверять информацию и обращать внимание на отзывы.