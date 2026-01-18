Рейтинг@Mail.ru
Мошенники ищут своих жертв в туристических сообществах, предупредили в МВД - РИА Новости, 18.01.2026
04:49 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/moshenniki-2068568379.html
Мошенники ищут своих жертв в туристических сообществах, предупредили в МВД
Мошенники ищут своих жертв в туристических сообществах, предупредили в МВД - РИА Новости, 18.01.2026
Мошенники ищут своих жертв в туристических сообществах, предупредили в МВД
Мошенники находят жертв по комментариям в туристических сообществах в интернете и предлагают дешевые путевки, следует из материалов МВД РФ, с которыми... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T04:49:00+03:00
2026-01-18T04:49:00+03:00
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8def6299c5e6a4a97a4f9d4bf115294e.jpg
1920
1920
true
Мошенники ищут своих жертв в туристических сообществах, предупредили в МВД

РИА Новости: мошенники ищут своих жертв в туристических сообществах

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильные телефоны
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Мошенники находят жертв по комментариям в туристических сообществах в интернете и предлагают дешевые путевки, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как из них следует, мошенники отслеживают активность в тематических сообществах и группах о путешествиях в мессенджерах и соцсетях. Связываются с пользователем от лица туроператора. При этом отмечается, что для того, чтобы войти в доверие, злоумышленники начинают диалог с вопросов о путешествии, а затем предлагают выгодно приобрести билеты по низкой цене.
В МВД порекомендовали гражданам бронировать туры на проверенных ресурсах, производить оплату в офисе туроператора при получении услуг, а также проверять информацию и обращать внимание на отзывы.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Мошенники придумали новую схему с "диагностикой" аккаунта на "Госуслугах"
16 января, 04:11
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
