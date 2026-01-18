В Подмосковье ночью ударили 25-градусные морозы

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Морозы ниже минус 25 градусов ударили в столичном регионе ночью, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Минувшей ночью столбики минимальных термометров в Москве на опорной метеостанции ВДНХ опустились до минус 12,8, на Балчуге - минус 10,8, в Строгино - минус 13,2, Бутово - минус 19,0. Январская ночная норма составляет - минус 12,3. В Подмосковье самая сильные морозы ударили на юге: в Серебряных Прудах было - минус 26,2, Зарайске - минус 25,9, Луховицах - минус 23,9, Черустях - минус 23,1, Михайловском - минус 23,0, Мелихово - минус 22,8, Серпухове - минус 22,4, Коломне - минус 22,3, Воскресенске - минус 21,6", - рассказал Тишковец.