В Подмосковье ночью ударили 25-градусные морозы - РИА Новости, 18.01.2026
09:16 18.01.2026
В Подмосковье ночью ударили 25-градусные морозы
В Подмосковье ночью ударили 25-градусные морозы
Морозы ниже минус 25 градусов ударили в столичном регионе ночью, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T09:16:00+03:00
2026-01-18T09:16:00+03:00
2026
В Подмосковье ночью ударили 25-градусные морозы

Синоптик Тишковец: в Подмосковье ночью ударили морозы ниже минус 25 градусов

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Морозы ниже минус 25 градусов ударили в столичном регионе ночью, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Минувшей ночью столбики минимальных термометров в Москве на опорной метеостанции ВДНХ опустились до минус 12,8, на Балчуге - минус 10,8, в Строгино - минус 13,2, Бутово - минус 19,0. Январская ночная норма составляет - минус 12,3. В Подмосковье самая сильные морозы ударили на юге: в Серебряных Прудах было - минус 26,2, Зарайске - минус 25,9, Луховицах - минус 23,9, Черустях - минус 23,1, Михайловском - минус 23,0, Мелихово - минус 22,8, Серпухове - минус 22,4, Коломне - минус 22,3, Воскресенске - минус 21,6", - рассказал Тишковец.
Весна придет раньше: синоптики заявили о странном климатическом сдвиге
16 января, 14:17
16 января, 14:17
 
Москва Строгино Московская область (Подмосковье) Евгений Тишковец Погода
 
 
