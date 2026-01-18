КИШИНЕВ, 18 янв - РИА Новости. Румынская певица Паула Селинг в финале Национального отбора на "Евровидение" в Молдавии поздравила публику словами "Молодец, Молдова", за что подверглась критике в соцсетях от молдавских журналистов и политиков за использование русского языка, в итоге артистке пришлось извиняться и оправдываться тем, что она не знала, что это русское слово.

Селинг была приглашена принять участие в финальном отборе "Евровидения" в Молдавии в качестве приглашенного гостя. В конце она решила поздравить организаторов, участников и публику с проведением отличного шоу фразой "Молодец, Молдова".

Это выражение вызвало настоящий переполох, антироссийскую истерию и возмущения в молдавских соцсетях. Резкой критике артистку подвергли политики, журналисты провластных каналов, а также гражданские активисты. Среди них отметился и бывший глава пресс-службы правительства Даниел Водэ, который напомнил артистке, что официальным языком в Молдавии является румынский. А Игорь Захаров, который до недавних пор был советником президента Майи Санду по стратегическим коммуникациям, и вовсе заявил, что Молдавия - не российская губерния, и жители страны говорят на румынском, как в Яссах Бухаресте и Клуже. Некоторые и вовсе заявили, что лучше бы машина Селинг заглохла по пути в Кишинев

После волны критики певицы принесла публичные извинения на своей странице в соцсети Facebook*.

"Мне удалось совершенно непреднамеренно создать неловкий момент перед моими братьями из Республики Молдова. Пытаясь быть милой и дружелюбной, я использовала слово, не осознавая, что оно относится к русскому языку и может вызвать недовольство. Узнав, что это русское слово, я поняла причину реакции", — написала Селинг.

В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений.

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Россия настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.