СМИ сообщили о переполохе на Западе после заявления Мерца о России
10:39 18.01.2026 (обновлено: 14:06 18.01.2026)
СМИ сообщили о переполохе на Западе после заявления Мерца о России
СМИ сообщили о переполохе на Западе после заявления Мерца о России
Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, высказавшего надежду на восстановление отношений с Россией, обеспокоило европейских политиков, пишет китайский портал... РИА Новости, 18.01.2026
СМИ сообщили о переполохе на Западе после заявления Мерца о России

Sohu: слова Мерца о восстановлении отношений с РФ взволновали политиков из ЕС

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, высказавшего надежду на восстановление отношений с Россией, обеспокоило европейских политиков, пишет китайский портал Sohu.
"Это мирное высказывание вызвало волнения в политических кругах Европы. Всего несколько месяцев назад он еще настаивал на превращении бундесвера в "самую сильную армию Европы", чтобы противостоять России, а также снятии ограничений по дальности поставляемого Украине оружия", — говорится в материале.
Вертолет AH-64 Apache на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Латвии заявили о войне с Россией
Вчера, 09:39
По мнению автора, такая смена риторики обусловлена внешним и внутренним давлением на немецкого канцлера из-за экономических и социальных проблем в Германии.
"Изменение позиции Мерца значит не изменение его точки зрения, а рациональную корректировку с учетом обстановки. <…> Когда цены за электроэнергию, дефицит бюджета, недовольство населения и ядерная угроза переплетаются, какими бы жесткими ни были лозунги, они должны уступить место инстинкту самосохранения. Призыв Германии восстановить отношения с Россией может ознаменовать переход европейской политики на новый этап — от эмоций к трезвому расчету", — отмечается в публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Спасите!" Во Франции набросились на Макрона из-за Украины
Вчера, 04:13
В четверг Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной.
В тот же день глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным как работу на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Россия не приглашается". На Западе высказались о переговорах по Украине
17 января, 14:56
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
