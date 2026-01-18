Рейтинг@Mail.ru
Меняйло поручил оценить ущерб от падения обломков БПЛА в Беслане - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 18.01.2026 (обновлено: 16:22 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/menjajlo-2068618464.html
Меняйло поручил оценить ущерб от падения обломков БПЛА в Беслане
Меняйло поручил оценить ущерб от падения обломков БПЛА в Беслане - РИА Новости, 18.01.2026
Меняйло поручил оценить ущерб от падения обломков БПЛА в Беслане
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил оценить ущерб повреждений, полученных в результате падения обломков БПЛА пятиэтажным жилым домом в Беслане. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T16:01:00+03:00
2026-01-18T16:22:00+03:00
происшествия
беслан
сергей меняйло
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068619566_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_913a471573da4bceb0bfb33fa51316aa.jpg
https://ria.ru/20251108/chp-2053677118.html
беслан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068619566_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_67bf90a05fe34bc55577253c08e6c079.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, беслан, сергей меняйло
Происшествия, Беслан, Сергей Меняйло
Меняйло поручил оценить ущерб от падения обломков БПЛА в Беслане

Глава Северной Осетии поручил оценить ущерб от падения обломков БПЛА в Беслане

© Фото : МинЖКХ РСО-Алания/Telegram Последствия падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане
 Последствия падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : МинЖКХ РСО-Алания/Telegram
Последствия падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЯТИГОРСК, 18 янв - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил оценить ущерб повреждений, полученных в результате падения обломков БПЛА пятиэтажным жилым домом в Беслане.
В воскресенье утром Сергей Меняйло сообщил, что обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома в Беслане, экстренно были эвакуированы 70 человек. Глава региона уточнил, что в результате падения обломков пострадали три человека, в том числе двое детей. Эвакуированных жильцов временно разместили в школе №6 и обеспечили горячим питанием.
"Дал поручение в ближайшее время обследовать многоквартирный дом в Беслане, поврежденный в результате падения обломков БПЛА. После того, как будет оценен ущерб, незамедлительно приступим к восстановительным работам. Всем пострадавшим жильцам дома окажем всю необходимую помощь", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Северной Осетии проверят данные о смерти мужчины от инфаркта
8 ноября 2025, 16:22
 
ПроисшествияБесланСергей Меняйло
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала