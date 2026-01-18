Меняйло поручил оценить ущерб от падения обломков БПЛА в Беслане

В воскресенье утром Сергей Меняйло сообщил, что обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома в Беслане, экстренно были эвакуированы 70 человек. Глава региона уточнил, что в результате падения обломков пострадали три человека, в том числе двое детей. Эвакуированных жильцов временно разместили в школе №6 и обеспечили горячим питанием.