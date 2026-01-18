https://ria.ru/20260118/menjajlo-2068618464.html
Меняйло поручил оценить ущерб от падения обломков БПЛА в Беслане
Меняйло поручил оценить ущерб от падения обломков БПЛА в Беслане
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил оценить ущерб повреждений, полученных в результате падения обломков БПЛА пятиэтажным жилым домом в Беслане.
беслан
ПЯТИГОРСК, 18 янв - РИА Новости.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил
оценить ущерб повреждений, полученных в результате падения обломков БПЛА пятиэтажным жилым домом в Беслане.
В воскресенье утром Сергей Меняйло сообщил, что обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома в Беслане, экстренно были эвакуированы 70 человек. Глава региона уточнил, что в результате падения обломков пострадали три человека, в том числе двое детей. Эвакуированных жильцов временно разместили в школе №6 и обеспечили горячим питанием.
"Дал поручение в ближайшее время обследовать многоквартирный дом в Беслане, поврежденный в результате падения обломков БПЛА. После того, как будет оценен ущерб, незамедлительно приступим к восстановительным работам. Всем пострадавшим жильцам дома окажем всю необходимую помощь", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.