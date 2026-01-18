Рейтинг@Mail.ru
Медведев спросил, дошел ли до "болванов" из ЕС смысл слогана MAGA
21:25 18.01.2026 (обновлено: 21:47 18.01.2026)
Медведев спросил, дошел ли до "болванов" из ЕС смысл слогана MAGA
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев задался вопросом, дошло ли до "болванов" в Европе значение слогана "Сделаем Америку снова великой". РИА Новости, 18.01.2026
В мире, Дания, Гренландия, Европа, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Евросоюз
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев задался вопросом, дошло ли до "болванов" в Европе значение слогана "Сделаем Америку снова великой".
"Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Неужели до вас наконец дошла эта идея, болваны?" - написал Медведев на своей странице в соцсети Х.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Гренландия — за Украину: Трампу готовят новый "мюнхенский сговор"
Вчера, 08:00
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Слабоумие без отваги: Европа отправляется воевать с Америкой
16 января, 08:00
 
В миреДанияГренландияЕвропаДмитрий МедведевДональд ТрампЕвросоюз
 
 
