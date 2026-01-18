Рейтинг@Mail.ru
18.01.2026
10:36 18.01.2026
Медведев заявил, что его внешнеполитические прогнозы сбываются
Медведев заявил, что его внешнеполитические прогнозы сбываются
Медведев заявил, что его внешнеполитические прогнозы сбываются
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне ситуации вокруг Гренландии, обвинений в адрес лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на Украине и... РИА Новости, 18.01.2026
сша, россия, гренландия, дмитрий медведев, юлия тимошенко, нато
США, Россия, Гренландия, Дмитрий Медведев, Юлия Тимошенко, НАТО
Медведев заявил, что его внешнеполитические прогнозы сбываются

Медведев на фоне событий на Западе заявил, что его зарубежные прогнозы сбываются

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне ситуации вокруг Гренландии, обвинений в адрес лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на Украине и действий властей Молдавии заявил, что его внешнеполитические прогнозы сбываются.
Медведев в своем Telegram-канале поделился с читателями подборкой зарубежных новостей: "1. США готовятся атаковать Гренландию, выбирая сам остров, а не какую-то там атлантическую солидарность. Наглые европейцы будут наказаны пошлинами за защиту в рамках НАТО. 2. Французские официальные лица заявили о выходе из НАТО. 3. Тимошенко сказала, что на Украине фашистский режим, а сама страна просуществует не более пяти лет. 4. Президент и премьер-министр Молдавии выступили в пользу ликвидации своей страны. 5. (Президент США) Трамп скоро объявит о контакте с инопланетянами".
"Сначала подумал, что это очередной абсурдный прогноз вроде тех, что я готовил в 2022-2024 годах. Но нет! Это новости последних дней. Прогнозы-то сбываются…", - прокомментировал Медведев.
В декабре 2023 года Медведев уже отмечал, что всё абсурдное в нашей жизни почти сбылось и продолжает сбываться. Тогда же, зампред Совбеза РФ прогнозировал, что в США произойдет "массовое зловещее оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах".
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Тимошенко показалась американцам ненужной, считает Медведев
15 января, 12:27
 
СШАРоссияГренландияДмитрий МедведевЮлия ТимошенкоНАТО
 
 
