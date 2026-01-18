Медведев заявил, что его внешнеполитические прогнозы сбываются

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне ситуации вокруг Гренландии, обвинений в адрес лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на Украине и действий властей Молдавии заявил, что его внешнеполитические прогнозы сбываются.
Медведев в своем Telegram-канале поделился с читателями подборкой зарубежных новостей: "1. США готовятся атаковать Гренландию, выбирая сам остров, а не какую-то там атлантическую солидарность. Наглые европейцы будут наказаны пошлинами за защиту в рамках НАТО. 2. Французские официальные лица заявили о выходе из НАТО. 3. Тимошенко сказала, что на Украине фашистский режим, а сама страна просуществует не более пяти лет. 4. Президент и премьер-министр Молдавии выступили в пользу ликвидации своей страны. 5. (Президент США) Трамп скоро объявит о контакте с инопланетянами".
"Сначала подумал, что это очередной абсурдный прогноз вроде тех, что я готовил в 2022-2024 годах. Но нет! Это новости последних дней. Прогнозы-то сбываются…", - прокомментировал Медведев.
В декабре 2023 года Медведев уже отмечал, что всё абсурдное в нашей жизни почти сбылось и продолжает сбываться. Тогда же, зампред Совбеза РФ прогнозировал, что в США произойдет "массовое зловещее оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах".
