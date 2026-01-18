Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области в Крещенский сочельник ожидается до -25 градусов - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/mchs-2068653894.html
В Брянской области в Крещенский сочельник ожидается до -25 градусов
В Брянской области в Крещенский сочельник ожидается до -25 градусов - РИА Новости, 18.01.2026
В Брянской области в Крещенский сочельник ожидается до -25 градусов
Температура воздуха в Крещенский сочельник упадет до -25 градусов при прояснениях в Брянской области, говорится на сайте МЧС России по региону. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T21:27:00+03:00
2026-01-18T21:27:00+03:00
брянская область
россия
брянск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154924/20/1549242093_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_fe9997c8734122c059385267ec1d136c.jpg
https://ria.ru/20260115/kreschenie-2067966963.html
брянская область
россия
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154924/20/1549242093_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_0b87559f565b9b61cd6a61b7e6d716ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, россия, брянск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Брянская область, Россия, Брянск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Брянской области в Крещенский сочельник ожидается до -25 градусов

МЧС: температура в Брянской области в Крещенский сочельник упадет до -25ºC

© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкПрохожий на улице время снегопада
Прохожий на улице время снегопада - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в медиабанк
Прохожий на улице время снегопада
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 18 дек – РИА Новости. Температура воздуха в Крещенский сочельник упадет до -25 градусов при прояснениях в Брянской области, говорится на сайте МЧС России по региону.
"Девятнадцатого января на территории Брянской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -20ºC до -15ºC, при прояснениях до -25ºC, днем от -12ºC до -7ºC", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в Крещенскую ночь будут функционировать 45 мест для купания в 23 муниципалитетах региона, однако их количество может быть изменено, исходя из погоды и оперативной обстановки. В самом Брянске площадки для массовых купаний не предусмотрены.
Уточняется, что для обеспечения безопасности и порядка в местах для купания задействованы спасатели, сотрудники полиции и органов местного самоуправления.
Верующий во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Монах-реаниматолог рассказал, кому нельзя купаться в Крещение
15 января, 07:27
 
Брянская областьРоссияБрянскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала