В Брянской области в Крещенский сочельник ожидается до -25 градусов
В Брянской области в Крещенский сочельник ожидается до -25 градусов - РИА Новости, 18.01.2026
В Брянской области в Крещенский сочельник ожидается до -25 градусов
Температура воздуха в Крещенский сочельник упадет до -25 градусов при прояснениях в Брянской области, говорится на сайте МЧС России по региону. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T21:27:00+03:00
2026-01-18T21:27:00+03:00
2026-01-18T21:27:00+03:00
брянская область
россия
брянск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
брянская область
россия
брянск
брянская область, россия, брянск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Брянская область, Россия, Брянск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
МЧС: температура в Брянской области в Крещенский сочельник упадет до -25ºC