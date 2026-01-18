Рейтинг@Mail.ru
15:46 18.01.2026 (обновлено: 15:47 18.01.2026)
Маск рассказал о последствиях низкой рождаемости на Земле
в мире, земля, илон маск
В мире, Земля, Илон Маск
© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что уровень рождаемости крайне низок почти везде на Земле, если это не изменится, то целые культуры и страны исчезнут.
"Уровень рождаемости крайне низок почти повсюду на Земле. Если это не изменится, целые культуры и страны исчезнут", - написал Маск в социальной сети X.
