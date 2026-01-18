СМИ: Макрон запросит активацию инструмента против принуждения ЕС

"Инструмент против принуждения" ЕС является мерой Евросоюза, которая, в случае активации, может привести к ограничениям торговли и услуг, а также некоторых прав интеллектуальной собственности, прямых зарубежных инвестиций и доступа к госзакупкам. Этот инструмент также известен как "торговая базука".