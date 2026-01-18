СМИ: Макрон запросит активацию инструмента против принуждения ЕС

ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон запросит активацию со стороны Евросоюза "инструмента против принуждения" (anti-coercion instrument, ACI) на фоне объявления со стороны США о введении новых пошлин для стран Европы из-за Гренландии, сообщает в воскресенье телеканал BFMTV со ссылкой на окружение французского лидера.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Эммануэль Макрон занял более жесткую позицию. Президент от имени Франции запросит активацию инструмента против принуждения ЕС", – говорится в сообщении.
"Инструмент против принуждения" ЕС является мерой Евросоюза, которая, в случае активации, может привести к ограничениям торговли и услуг, а также некоторых прав интеллектуальной собственности, прямых зарубежных инвестиций и доступа к госзакупкам. Этот инструмент также известен как "торговая базука".
Ранее Макрон заявил, что угрозы США пошлинами из-за присоединения Франции к учениям в Гренландии недопустимы, а лидер правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла осудил такие действия со стороны Вашингтона и призвал ЕС приостановить торговое соглашения с США от 2025 года.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.