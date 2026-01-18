Рейтинг@Mail.ru
15:47 18.01.2026 (обновлено: 21:03 18.01.2026)
СМИ: Макрон запросит активацию инструмента против принуждения ЕС
СМИ: Макрон запросит активацию инструмента против принуждения ЕС
в мире
сша
гренландия
франция
эммануэль макрон
дональд трамп
евросоюз
сша
гренландия
франция
в мире, сша, гренландия, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Гренландия, Франция, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Евросоюз
СМИ: Макрон запросит активацию инструмента против принуждения ЕС

BFMTV: Макрон хочет применить "торговую базуку" в ответ на пошлины США против ЕС

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон запросит активацию со стороны Евросоюза "инструмента против принуждения" (anti-coercion instrument, ACI) на фоне объявления со стороны США о введении новых пошлин для стран Европы из-за Гренландии, сообщает в воскресенье телеканал BFMTV со ссылкой на окружение французского лидера.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Германии угрозу Трампа пошлинами назвали признаком слабости Европы
17 января, 22:09
"Эммануэль Макрон занял более жесткую позицию. Президент от имени Франции запросит активацию инструмента против принуждения ЕС", – говорится в сообщении.
По информации телеканала, Париж принял это решение на фоне сообщений об объявлении США о введении новых пошлин для стран Европы из-за Гренландии.
"Инструмент против принуждения" ЕС является мерой Евросоюза, которая, в случае активации, может привести к ограничениям торговли и услуг, а также некоторых прав интеллектуальной собственности, прямых зарубежных инвестиций и доступа к госзакупкам. Этот инструмент также известен как "торговая базука".
Ранее Макрон заявил, что угрозы США пошлинами из-за присоединения Франции к учениям в Гренландии недопустимы, а лидер правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла осудил такие действия со стороны Вашингтона и призвал ЕС приостановить торговое соглашения с США от 2025 года.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент Франции Шарль де Голль, 1965 год - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Французский политик вспомнил о Шарле де Голле, говоря о США и Гренландии
15 января, 13:14
 
