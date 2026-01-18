https://ria.ru/20260118/makron-2068567200.html
"Спасите!" Во Франции набросились на Макрона из-за Украины
"Спасите!" Во Франции набросились на Макрона из-за Украины - РИА Новости, 18.01.2026
"Спасите!" Во Франции набросились на Макрона из-за Украины
Лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал президента Эммануэля Макрона начать решать проблемы Франции, а не Украины или Гренландии, об этом он... РИА Новости, 18.01.2026
"Спасите!" Во Франции набросились на Макрона из-за Украины
Филиппо призвал Макрона перестать заниматься Украиной и Гренландией