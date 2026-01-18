Рейтинг@Mail.ru
"Спасите!" Во Франции набросились на Макрона из-за Украины - РИА Новости, 18.01.2026
04:13 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/makron-2068567200.html
"Спасите!" Во Франции набросились на Макрона из-за Украины
"Спасите!" Во Франции набросились на Макрона из-за Украины - РИА Новости, 18.01.2026
"Спасите!" Во Франции набросились на Макрона из-за Украины
Лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал президента Эммануэля Макрона начать решать проблемы Франции, а не Украины или Гренландии, об этом он... РИА Новости, 18.01.2026
в мире, украина, франция, киев, эммануэль макрон, флориан филиппо
В мире, Украина, Франция, Киев, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо
"Спасите!" Во Франции набросились на Макрона из-за Украины

Филиппо призвал Макрона перестать заниматься Украиной и Гренландией

© REUTERS / Philippe MagoniПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© REUTERS / Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал президента Эммануэля Макрона начать решать проблемы Франции, а не Украины или Гренландии, об этом он написал в соцсети Х.
«
""Франция привержена суверенитету и независимости наций". Но за исключением, видимо, своей собственной. Прекратите уже с вашей Украиной, вашей Гренландией и вашим ЕС. Спасите Францию!" — написал он, комментируя заявление Макрона о продолжении поддержки Украины.
Накануне французский лидер попытался оправдать необходимость помощи Киеву якобы уважением суверенитета государств.
В декабре страны Евросоюза не смогли договориться об использовании для помощи Киеву замороженных российских активов и решили выделить на это совместный заем на 90 миллиардов евро. Из них 60 миллиардов планируется потратить на военную помощь, причем приоритетными должны стать закупки вооружений из стран Европы.
Будапешт, Прага и Братислава не участвуют в обеспечении кредита. Как заявлял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам декабрьского саммита, расплачиваться за него будут дети и внуки тех, кто приняли это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
