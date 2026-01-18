Рейтинг@Mail.ru
В Адыгее проводят проверку после избиения школьницы подростками
19:25 18.01.2026 (обновлено: 19:29 18.01.2026)
В Адыгее проводят проверку после избиения школьницы подростками
Подростки в Майкопе избили школьницу, которая возвращалась домой с дополнительных занятий, проводится проверка, сообщили в прокуратуре республики Адыгея. РИА Новости, 18.01.2026
В Адыгее проводят проверку после избиения школьницы подростками

Прокуратура в Майкопе проводит проверку после избиения школьницы подростками

КРАСНОДАР, 18 янв - РИА Новости. Подростки в Майкопе избили школьницу, которая возвращалась домой с дополнительных занятий, проводится проверка, сообщили в прокуратуре республики Адыгея.
"По поручению прокурора Республики Адыгея прокуратура города Майкопа взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту избиения несовершеннолетней. Предварительно установлено, что вечером 15 января подростки избили школьницу, которая возвращалась домой с дополнительных занятий", - говорится в сообщении.
По данному факту орган полиции проводит процессуальную проверку, ход и результаты которой взяты на контроль прокуратурой. Также будет дана оценка работе органов субъектов профилактики.
Пострадавшую девочку госпитализировали, сообщили РИА Новости в МВД России по республике Адыгея. Как уточнил собеседник агентства, участники конфликта установлены. По результатам проверки их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.
На Урале мужчина напал на ребенка, сбившего его спутницу на снежной горке
