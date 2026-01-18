https://ria.ru/20260118/majkop-2068642342.html
В Адыгее проводят проверку после избиения школьницы подростками
Подростки в Майкопе избили школьницу, которая возвращалась домой с дополнительных занятий, проводится проверка, сообщили в прокуратуре республики Адыгея. РИА Новости, 18.01.2026
