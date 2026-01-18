В Адыгее проводят проверку после избиения школьницы подростками

КРАСНОДАР, 18 янв - РИА Новости. Подростки в Майкопе избили школьницу, которая возвращалась домой с дополнительных занятий, проводится проверка, сообщили в прокуратуре республики Адыгея.

По данному факту орган полиции проводит процессуальную проверку, ход и результаты которой взяты на контроль прокуратурой. Также будет дана оценка работе органов субъектов профилактики.