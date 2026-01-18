Рейтинг@Mail.ru
Россияне предпочитают зарабатывать на сдаче, а не на продаже квартир - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:02 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/kvartiry-2068577033.html
Россияне предпочитают зарабатывать на сдаче, а не на продаже квартир
Россияне предпочитают зарабатывать на сдаче, а не на продаже квартир - РИА Новости, 18.01.2026
Россияне предпочитают зарабатывать на сдаче, а не на продаже квартир
Большинство россиян, покупающих недвижимость для инвестиций, предпочитают в дальнейшем зарабатывать на ее сдаче в аренду, а не на перепродаже, рассказал РИА... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T08:02:00+03:00
2026-01-18T08:02:00+03:00
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068293748_0:118:3071:1845_1920x0_80_0_0_3d8f601bac82ecf55283210d5bcb472c.jpg
https://realty.ria.ru/20251218/kvartiry-2062293809.html
https://realty.ria.ru/20251127/rassrochka-2058052813.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068293748_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f9acd75e1baf17dc9874c57dea57557c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье
Жилье
Россияне предпочитают зарабатывать на сдаче, а не на продаже квартир

РИА Новости: россияне предпочитают зарабатывать на сдаче квартир

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПродажа недвижимости.
Продажа недвижимости. - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Продажа недвижимости.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Большинство россиян, покупающих недвижимость для инвестиций, предпочитают в дальнейшем зарабатывать на ее сдаче в аренду, а не на перепродаже, рассказал РИА Новости директор инвестиционной компании на рынке недвижимости "Флип" Евгений Шавнев.
"Как правило, покупая недвижимость с инвестиционной точки зрения, ее предпочитают сдавать 63% с целью получать ежемесячный доход или за счет которого погашать кредитные обязательства (в случае их наличия). Как правило, недвижимость здесь выступает гарантированной подушкой безопасности", - отмечает эксперт.
Клубный дом Le Dôme в Соймоновском проезде - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Риелторы представили десятку самых дорогих квартир в продаже в Москве
18 декабря 2025, 05:00
При этом 81% россиян считают именно недвижимость надежным инструментом для сохранения сбережений.
Еще 15% предпочитают выждать момент и после роста стоимости объекта выставить его на продажу. Остальная часть россиян называет другие причины покупки недвижимости.
Например, многие покупают недвижимость на короткий срок для ее дальнейшей перепродажи после ремонта. "Схема достаточно проста: инвестор находит на рынке вторичного жилья невостребованную квартиру без ремонта ("бабушкин вариант"), покупает, делает ремонт и повторно выставляет на продажу", - пояснил эксперт.
По его оценке, благодаря этому квартира дорожает на 10-15%.
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Доля продаж квартир в рассрочку снизилась до 34%
27 ноября 2025, 15:07
 
Жилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала