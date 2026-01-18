Россияне предпочитают зарабатывать на сдаче, а не на продаже квартир

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Большинство россиян, покупающих недвижимость для инвестиций, предпочитают в дальнейшем зарабатывать на ее сдаче в аренду, а не на перепродаже, рассказал РИА Новости директор инвестиционной компании на рынке недвижимости "Флип" Евгений Шавнев.

"Как правило, покупая недвижимость с инвестиционной точки зрения, ее предпочитают сдавать 63% с целью получать ежемесячный доход или за счет которого погашать кредитные обязательства (в случае их наличия). Как правило, недвижимость здесь выступает гарантированной подушкой безопасности", - отмечает эксперт.

При этом 81% россиян считают именно недвижимость надежным инструментом для сохранения сбережений.

Еще 15% предпочитают выждать момент и после роста стоимости объекта выставить его на продажу. Остальная часть россиян называет другие причины покупки недвижимости.

Например, многие покупают недвижимость на короткий срок для ее дальнейшей перепродажи после ремонта. "Схема достаточно проста: инвестор находит на рынке вторичного жилья невостребованную квартиру без ремонта ("бабушкин вариант"), покупает, делает ремонт и повторно выставляет на продажу", - пояснил эксперт.