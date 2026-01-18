Рейтинг@Mail.ru
Пироговский университет рассказал, кому противопоказаны крещенские купания - РИА Новости, 18.01.2026
02:06 18.01.2026
Пироговский университет рассказал, кому противопоказаны крещенские купания
Пироговский университет рассказал, кому противопоказаны крещенские купания - РИА Новости, 18.01.2026
Пироговский университет рассказал, кому противопоказаны крещенские купания
Сердечно-сосудистые заболевания, гастрит, язва и эпилепсия являются противопоказаниями для участия в крещенских купаниях, рассказала РИА Новости ассистент... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T02:06:00+03:00
2026-01-18T02:06:00+03:00
общество
крещение господне
общество, крещение господне
Общество, Крещение Господне
Пироговский университет рассказал, кому противопоказаны крещенские купания

РИА Новости: язва и гастрит являются противопоказаниями к крещенским купаниям

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМужчина во время крещенских купаний в Спортивной гавани во Владивостоке
Мужчина во время крещенских купаний в Спортивной гавани во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Мужчина во время крещенских купаний в Спортивной гавани во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Сердечно-сосудистые заболевания, гастрит, язва и эпилепсия являются противопоказаниями для участия в крещенских купаниях, рассказала РИА Новости ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова.
Крещение Господне в русском православии ежегодно отмечают 19 января.
"Основными противопоказаниями для погружения в прорубь являются любые заболевания в острый период. Также сердечно-сосудистые заболевания: гипертония, ишемическая болезнь, последствия инфаркта или инсульта, так как стресс ледяной водой повышает риск резкого скачка давления, что может быть причиной инфаркта, инсульта. Хронические воспалительные процессы: гастрит, язва, панкреатит, артриты, бронхиальная астма (холод провоцирует обострение)", - сказала РИА Новости Махова.
Кроме того, по словам врача, противопоказаниями могут служить такие неврологические заболевания, как эпилепсия, невралгия, а также состояние после инсульта.
Людям с ранами и травмами также рекомендуется отказаться от участия в крещенских купаниях, помимо этого, нельзя окунаться в прорубь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, уточнила собеседник агентства.
Она предупредила, что игнорирование противопоказаний может привести к внезапной остановке сердца или дыхания, инфаркту, инсульту, обострению хронических болезней, тяжелому переохлаждению, судорогам, утоплению.
ОбществоКрещение Господне
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
