В Крыму прокомментировали действия Трампа в отношении Гренландии

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Действия США в отношении Гренландии являются старым проверенным приемом, когда желаемого добиваются с помощью силы, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"В действиях американцев нет ничего прецедентного. Они много раз уже так делали в своей истории, и вот теперь опять вспомнили старый проверенный прием - добиваться желаемого с помощью доминирующей силы, тем более там, где некому сопротивляться", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24".

По его словам, Гренландия обладает невероятно важным географическим положением, а также богата ресурсами.

"В США поняли неспособность Запада отстоять эту территорию, что ее некому отстаивать и можно забрать", - сказал Константинов.