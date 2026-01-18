https://ria.ru/20260118/krym-2068616107.html
В Крыму прокомментировали действия Трампа в отношении Гренландии
В Крыму прокомментировали действия Трампа в отношении Гренландии - РИА Новости, 18.01.2026
В Крыму прокомментировали действия Трампа в отношении Гренландии
Действия США в отношении Гренландии являются старым проверенным приемом, когда желаемого добиваются с помощью силы, заявил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 18.01.2026
В Крыму прокомментировали действия Трампа в отношении Гренландии
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Действия США в отношении Гренландии являются старым проверенным приемом, когда желаемого добиваются с помощью силы, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
В субботу президент США Дональд Трамп
сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании
, Норвегии
, Швеции
, Франции
, Германии
, Великобритании
, Нидерландов
и Финляндии
, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии
Соединенными Штатами.
"В действиях американцев нет ничего прецедентного. Они много раз уже так делали в своей истории, и вот теперь опять вспомнили старый проверенный прием - добиваться желаемого с помощью доминирующей силы, тем более там, где некому сопротивляться", - сказал Константинов
в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, Гренландия обладает невероятно важным географическим положением, а также богата ресурсами.
"В США поняли неспособность Запада отстоять эту территорию, что ее некому отстаивать и можно забрать", - сказал Константинов.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.