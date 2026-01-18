Рейтинг@Mail.ru
В Крыму прокомментировали действия Трампа в отношении Гренландии - РИА Новости, 18.01.2026
15:47 18.01.2026
В Крыму прокомментировали действия Трампа в отношении Гренландии
Действия США в отношении Гренландии являются старым проверенным приемом, когда желаемого добиваются с помощью силы, заявил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 18.01.2026
в мире
гренландия
сша
дания
владимир константинов
дональд трамп
удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, США, Дания, Владимир Константинов, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Константинов: в США поняли неспособность Европы отстоять Гренландию

© РИА Новости / Владимир ТрефиловВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Действия США в отношении Гренландии являются старым проверенным приемом, когда желаемого добиваются с помощью силы, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В РВИО рассказали о предыдущих попытках США забрать Гренландию
Вчера, 15:29
"В действиях американцев нет ничего прецедентного. Они много раз уже так делали в своей истории, и вот теперь опять вспомнили старый проверенный прием - добиваться желаемого с помощью доминирующей силы, тем более там, где некому сопротивляться", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, Гренландия обладает невероятно важным географическим положением, а также богата ресурсами.
"В США поняли неспособность Запада отстоять эту территорию, что ее некому отстаивать и можно забрать", - сказал Константинов.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Гренландия — за Украину: Трампу готовят новый "мюнхенский сговор"
Вчера, 08:00
 
