Работники Московской городской спасательной службы во время крещенских купаний верующих в Москве. 18 января 2019 года

"Не по уставу". Какую ошибку совершают верующие на Крещение

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных наступил Крещенский сочельник. Многие уверены, что в ночь с 18 на 19 января нужно непременно окунуться в ледяную прорубь. Обряд так популярен, что его совершают даже далекие от религии люди. Как возникло это поверье и почему Церковь называет его заблуждением — в материале РИА Новости.

На гребне сибирского циклона

Крещение Господне — самый популярный (после Пасхи и Рождества) у верующих праздник. Оно и понятно: для многих он ассоциируется с интересным обычаем. Вечером 18 января многие считают обязательным трижды окунуться в иордань — прорубь, освященную в память о реке Иордан, в которой Иоанн Предтеча крестил Христа.

Правда, есть одно но: погода вносит коррективы. В 2025-м была аномальная оттепель. В этот раз — морозы. В ряде регионов, причем не только северных, температура может опуститься до минус 40 градусов.

"В первую очередь аномальные морозы ожидаются в Томской, Новосибирской областях, до юга Красноярского края. На втором месте — средняя полоса России. Ночью местами в Татарстане, Волго-Вятском районе, Удмуртии, Кировской области может быть минус 25-30 градусов. В центральных частях России ожидается минус 20-25", — рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Столичный регион, по словам специалистов, накроет гребень сибирского антициклона. Но страшного в этом нет.

"В крещенскую ночь ожидается натекание облаков, что убережет землю от чрезмерного охлаждения и сделает купания в купелях более комфортными", — пояснил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Любителей адреналина это, кажется, не пугает. По данным исследования SuperJob, в 2025-м поучаствовать в крещенских купаниях хотели около 15 процентов россиян.

Контрольная проба

Профильные ведомства заранее публикуют памятки для желающих искупаться в проруби. Первое и основное, к чему призывают врачи и сотрудники МЧС, — если есть хронические заболевания, от заплыва стоит воздержаться.

"Особенно пациентам с гипертонической болезнью, с заболеваниями сердца, с астмой. Все это может привести к приступу", — сказал РИА Новости заведующий травмпунктом Люберецкой областной больницы Павел Коробейников.

Кроме того, окунаться следует только в специально оборудованных купелях. Они могут быть искусственными, близ храма или монастыря, или на естественных водоемах. Во втором случае специалисты первым делом исследуют дно. Затем устанавливают спуск с поручнями и нескользящим покрытием, теплые раздевалки. Во время купаний на локациях будут неотлучно дежурить спасатели и медики.

Не менее важный момент — пробы воды. Например, два года назад в Москве действовали около 200 купелей. В этот раз гораздо меньше — всего 41. Во всех Роспотребнадзор взял пробы на микробиологическое и токсикологическое исследования.

Ряд регионов и вовсе отменили крещенские заплывы. И дело не в превратностях погоды или качестве воды. Приграничье (Белгородская, Брянская, Воронежская и Курская области) отказалось от традиции из-за сложной оперативной обстановки — угроз атаки БПЛА.

В остальном субъекты, даже те, где ожидаются аномальные морозы, готовятся встретить церковное торжество "по-народному" — с головой окунувшись в празднество.

Подводные камни

К сожалению, рекомендации и правила техники безопасности соблюдают не все. Подтверждение тому — печальная статистика.

Пять лет назад соцсети облетело шокирующее видео. В Ленинградской области женщина прыгнула в необорудованную прорубь. Через несколько секунд один из очевидцев крикнул: "Течением унесло". Люди ныряли вслед, надеясь спасти, — безрезультатно. Погибшую нашли только через неделю спустя.

В 2019-м та же участь постигла 37-летнего жителя села Енатовка (Астраханская область). Разгоряченный после бани, он прыгнул в самодельную иордань. Тело искали несколько дней.

Годом позже в поселке Ровное под Калининградом 23-летний юноша во время крещенского заплыва ударился головой о дно. Родственники забили тревогу, когда он всплыл на поверхность без сознания. Врачи диагностировали перелом позвоночника.

Все было по-другому

Стоит отметить, что Русская церковь неоднозначно относится к популярному (в прошлом году в студеную воду окунулись около полутора миллионов человек) у россиян обычаю. Все потому, что зачастую люди забывают о первоначальном смысле.

"Иоанн Предтеча крестил народ и до Христа. Это крещение было омытием от грехов, это не был вход в жизнь вечную, — рассказывает иеромонах Феодорит (Сеньчуков). — В данном случае мы отмечаем именно это, и потому купание — не церковная, а народная традиция".

Церковь ее приняла, продолжает он, но общеобязательной не делала. Такого ритуала в уставе нет. Кто хочет — купается, кто не хочет — нет.

Да и в нынешнем виде обычай существовал не всегда. До революции люди сперва приходили на службу в храм. По окончании шли крестным ходом к ближайшему водоему и совершали чин водоосвящения. И только затем окунались в прорубь. В наши дни порядок обратный.

Так что массовые купания в ночь с 18 на 19 января — явление недавнее. Священнослужители полагают, что широкое распространение он получил в постсоветский период и связан с банальным незнанием канонов.

"Особые свойства и уникальный состав"

А вот другая традиция — точно церковная: забирать домой освященную крещенскую воду. Ее бесплатно раздают практически во всех православных храмах.

"В древности Крещение и Рождество Господне были объединены в праздник Богоявления. Бог явился в этот мир и стал человеком, чтобы люди смогли уподобиться Господу. Сакральный смысл этого наиболее полно отражает чин водоосвящения. Участвуя в водосвятии, верующие оказываются сопричастны евангельскому событию", — объясняет церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).

Крещенской водой хорошо окропить дом и все "нечистые места", при этом можно читать тропарь "Во Иордане крещающуся Тебе, Господи". А вот приписывать ей "некие особые свойства" и "уникальный химический" состав не стоит.