"Не по уставу". Какую ошибку совершают верующие на Крещение
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате
Религия
 
08:00 18.01.2026
"Не по уставу". Какую ошибку совершают верующие на Крещение
"Не по уставу". Какую ошибку совершают верующие на Крещение - РИА Новости, 18.01.2026
"Не по уставу". Какую ошибку совершают верующие на Крещение
У православных наступил Крещенский сочельник. Многие уверены, что в ночь с 18 на 19 января нужно непременно окунуться в ледяную прорубь.
Никита Бизин
Никита Бизин
У православных наступил Крещенский сочельник

Работники Московской городской спасательной службы во время крещенских купаний верующих в Москве. 18 января 2019 года
Работники Московской городской спасательной службы во время крещенских купаний верующих в Москве. 18 января 2019 года
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Работники Московской городской спасательной службы во время крещенских купаний верующих в Москве. 18 января 2019 года
МОСКВА, 18 янв РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных наступил Крещенский сочельник. Многие уверены, что в ночь с 18 на 19 января нужно непременно окунуться в ледяную прорубь. Обряд так популярен, что его совершают даже далекие от религии люди. Как возникло это поверье и почему Церковь называет его заблуждением — в материале РИА Новости.

На гребне сибирского циклона

Крещение Господне — самый популярный (после Пасхи и Рождества) у верующих праздник. Оно и понятно: для многих он ассоциируется с интересным обычаем. Вечером 18 января многие считают обязательным трижды окунуться в иордань — прорубь, освященную в память о реке Иордан, в которой Иоанн Предтеча крестил Христа.
Правда, есть одно но: погода вносит коррективы. В 2025-м была аномальная оттепель. В этот раз — морозы. В ряде регионов, причем не только северных, температура может опуститься до минус 40 градусов.
Девушка во время ночных крещенских купаний на Раифском озере недалеко от Раифского Богородицкого мужского монастыря в поселке Раифа Зеленодольского района Республики Татарстан
Девушка во время ночных крещенских купаний на Раифском озере
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Девушка во время ночных крещенских купаний на Раифском озере недалеко от Раифского Богородицкого мужского монастыря в поселке Раифа Зеленодольского района Республики Татарстан
"В первую очередь аномальные морозы ожидаются в Томской, Новосибирской областях, до юга Красноярского края. На втором месте — средняя полоса России. Ночью местами в Татарстане, Волго-Вятском районе, Удмуртии, Кировской области может быть минус 25-30 градусов. В центральных частях России ожидается минус 20-25", — рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Столичный регион, по словам специалистов, накроет гребень сибирского антициклона. Но страшного в этом нет.
"В крещенскую ночь ожидается натекание облаков, что убережет землю от чрезмерного охлаждения и сделает купания в купелях более комфортными", — пояснил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Мужчина во время крещенских купаний на реке Оби в Новосибирске
Мужчина во время крещенских купаний на реке Обь в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мужчина во время крещенских купаний на реке Оби в Новосибирске
Любителей адреналина это, кажется, не пугает. По данным исследования SuperJob, в 2025-м поучаствовать в крещенских купаниях хотели около 15 процентов россиян.

Контрольная проба

Профильные ведомства заранее публикуют памятки для желающих искупаться в проруби. Первое и основное, к чему призывают врачи и сотрудники МЧС, — если есть хронические заболевания, от заплыва стоит воздержаться.
"Особенно пациентам с гипертонической болезнью, с заболеваниями сердца, с астмой. Все это может привести к приступу", — сказал РИА Новости заведующий травмпунктом Люберецкой областной больницы Павел Коробейников.
Участники крещенских купаний в парке "Строгино" в Москве накрылись полотенцами после погружения в купели
Участники крещенских купаний в парке Строгино в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Участники крещенских купаний в парке "Строгино" в Москве накрылись полотенцами после погружения в купели
Кроме того, окунаться следует только в специально оборудованных купелях. Они могут быть искусственными, близ храма или монастыря, или на естественных водоемах. Во втором случае специалисты первым делом исследуют дно. Затем устанавливают спуск с поручнями и нескользящим покрытием, теплые раздевалки. Во время купаний на локациях будут неотлучно дежурить спасатели и медики.
Не менее важный момент — пробы воды. Например, два года назад в Москве действовали около 200 купелей. В этот раз гораздо меньше — всего 41. Во всех Роспотребнадзор взял пробы на микробиологическое и токсикологическое исследования.
Ряд регионов и вовсе отменили крещенские заплывы. И дело не в превратностях погоды или качестве воды. Приграничье (Белгородская, Брянская, Воронежская и Курская области) отказалось от традиции из-за сложной оперативной обстановки — угроз атаки БПЛА.
Крещенские купания в Донецке
Крещенские купания в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в медиабанк
Крещенские купания в Донецке
В остальном субъекты, даже те, где ожидаются аномальные морозы, готовятся встретить церковное торжество "по-народному" — с головой окунувшись в празднество.

Подводные камни

К сожалению, рекомендации и правила техники безопасности соблюдают не все. Подтверждение тому — печальная статистика.
Пять лет назад соцсети облетело шокирующее видео. В Ленинградской области женщина прыгнула в необорудованную прорубь. Через несколько секунд один из очевидцев крикнул: "Течением унесло". Люди ныряли вслед, надеясь спасти, — безрезультатно. Погибшую нашли только через неделю спустя.
Православные верующие отмечают праздник Крещения Господня
Православные верующие отмечают праздник Крещение Господне
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Православные верующие отмечают праздник Крещения Господня
В 2019-м та же участь постигла 37-летнего жителя села Енатовка (Астраханская область). Разгоряченный после бани, он прыгнул в самодельную иордань. Тело искали несколько дней.
Годом позже в поселке Ровное под Калининградом 23-летний юноша во время крещенского заплыва ударился головой о дно. Родственники забили тревогу, когда он всплыл на поверхность без сознания. Врачи диагностировали перелом позвоночника.

Все было по-другому

Стоит отметить, что Русская церковь неоднозначно относится к популярному (в прошлом году в студеную воду окунулись около полутора миллионов человек) у россиян обычаю. Все потому, что зачастую люди забывают о первоначальном смысле.
"Иоанн Предтеча крестил народ и до Христа. Это крещение было омытием от грехов, это не был вход в жизнь вечную, — рассказывает иеромонах Феодорит (Сеньчуков). — В данном случае мы отмечаем именно это, и потому купание — не церковная, а народная традиция".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя. 18 января 2019 года
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя. 18 января 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в в храме Христа Спасителя. 18 января 2019 года
Церковь ее приняла, продолжает он, но общеобязательной не делала. Такого ритуала в уставе нет. Кто хочет — купается, кто не хочет — нет.
Да и в нынешнем виде обычай существовал не всегда. До революции люди сперва приходили на службу в храм. По окончании шли крестным ходом к ближайшему водоему и совершали чин водоосвящения. И только затем окунались в прорубь. В наши дни порядок обратный.
Так что массовые купания в ночь с 18 на 19 января — явление недавнее. Священнослужители полагают, что широкое распространение он получил в постсоветский период и связан с банальным незнанием канонов.

"Особые свойства и уникальный состав"

А вот другая традиция — точно церковная: забирать домой освященную крещенскую воду. Ее бесплатно раздают практически во всех православных храмах.
Православные верующие отмечают Крещение Господне
Православные верующие отмечают Крещение Господне
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Православные верующие отмечают Крещение Господне
"В древности Крещение и Рождество Господне были объединены в праздник Богоявления. Бог явился в этот мир и стал человеком, чтобы люди смогли уподобиться Господу. Сакральный смысл этого наиболее полно отражает чин водоосвящения. Участвуя в водосвятии, верующие оказываются сопричастны евангельскому событию", — объясняет церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).
Крещенской водой хорошо окропить дом и все "нечистые места", при этом можно читать тропарь "Во Иордане крещающуся Тебе, Господи". А вот приписывать ей "некие особые свойства" и "уникальный химический" состав не стоит.
Чтобы уберечь себя от таких заблуждений, советует иеромонах Макарий, лучше всего сходить на службу в праздничный день и побеседовать со священником.
Рождественский вертеп в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Вифлеем, но не тот". Где на самом деле родился Иисус Христос
7 января, 08:00
 
Религия
 
 
