Житель Красноармейска рассказал, как на автомобиле увернулся от дронов ВСУ

ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Житель Красноармейска Владимир Головня рассказал РИА Новости, как во время поездки на автомобиле увернулся от двух дронов ВСУ.

"Поехали скупиться, пять человек было в машине. И едем назад с моста Димитровского: дрон летит прямо на меня, все машины тормозят. А я газу дал, бью этот дрон: мина отлетает и крутится. Я проскочил, за мной другой дрон гонится: я под деревом тормознул, он как-то в дереве застрял", - сказал Головня.