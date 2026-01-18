Рейтинг@Mail.ru
Житель Красноармейска рассказал, как на автомобиле увернулся от дронов ВСУ - РИА Новости, 18.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/krasnoarmeysk-2068586358.html
Житель Красноармейска рассказал, как на автомобиле увернулся от дронов ВСУ
Житель Красноармейска рассказал, как на автомобиле увернулся от дронов ВСУ - РИА Новости, 18.01.2026
Житель Красноармейска рассказал, как на автомобиле увернулся от дронов ВСУ
Житель Красноармейска Владимир Головня рассказал РИА Новости, как во время поездки на автомобиле увернулся от двух дронов ВСУ. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T10:26:00+03:00
2026-01-18T10:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063143663_0:174:2868:1787_1920x0_80_0_0_a7929c1af1e3a1af16222796ec9e2014.jpg
https://ria.ru/20260117/krasnoarmeysk-2068463789.html
красноармейск
россия
донецкая народная республика
красноармейск, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Житель Красноармейска рассказал, как на автомобиле увернулся от дронов ВСУ

РИА Новости: житель Красноармейска заявил об атаках ВСУ на гражданские машины

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил РФ в Красноармейске
Военнослужащие Вооруженных сил РФ в Красноармейске - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил РФ в Красноармейске. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Житель Красноармейска Владимир Головня рассказал РИА Новости, как во время поездки на автомобиле увернулся от двух дронов ВСУ.
По словам мужчины, украинские военные совершают нападения на гражданские автомобили с применением дронов.
"Поехали скупиться, пять человек было в машине. И едем назад с моста Димитровского: дрон летит прямо на меня, все машины тормозят. А я газу дал, бью этот дрон: мина отлетает и крутится. Я проскочил, за мной другой дрон гонится: я под деревом тормознул, он как-то в дереве застрял", - сказал Головня.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
Военнослужащий группировки войск Центр в Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Беженец из Красноармейска рассказал, как хоронил погибших соседей
17 января, 07:57
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
