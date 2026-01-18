https://ria.ru/20260118/krasnoarmeysk-2068586358.html
Житель Красноармейска рассказал, как на автомобиле увернулся от дронов ВСУ
Житель Красноармейска Владимир Головня рассказал РИА Новости, как во время поездки на автомобиле увернулся от двух дронов ВСУ. РИА Новости, 18.01.2026
