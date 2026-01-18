Рейтинг@Mail.ru
Астрономы снимут первое в истории видео черной дыры, сообщает Guardian
Астрономы снимут первое в истории видео черной дыры, сообщает Guardian

Guardian: астрономы EHT весной снимут первое в истории видео черной дыры

© Фото : Event Horizon Telescope CollaborationИзображение черной дыры M87*, полученное EHT
© Фото : Event Horizon Telescope Collaboration
Изображение черной дыры M87*, полученное EHT. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Астрономы международного проекта Event Horizon Telescope (EHT, "Телескоп горизонта событий") собираются в марте-апреле снять первое в истории видео черной дыры, для съемки они выбрали космический объект размером с Солнечную систему и массой в 6 миллиардов солнц, сообщает газета Guardian со ссылкой на профессора астрономии и экспериментальной философии Кембриджского университета и одного из основателей проекта Серу Маркофф.
Как сообщает издание, "Телескоп горизонта событий" - это сеть из 12 радиотелескопов, расположенных в разных точках земного шара: от Антарктики до Испании и Кореи. В 2019 году астрономы этого проекта опубликовали первое в мире изображение тени черной дыры.
"Теперь астрономы впервые готовятся снять фильм (из кадров с - ред.) сверхмассивной черной дырой в действии", - говорится в материале газеты.
Как пишет издание, астрономы будут снимать сверхмассивную черную дыру, расположенную в центре галактики Messier 87 (M87). Масса черной дыры эквивалентна 6 миллиардам солнц, а ее размер сопоставим с Солнечной системой. Отмечается, что объект таких масштабов двигается достаточно медленно для того, чтобы из отдельных снимков получилась движущаяся картинка. Съемка будет производиться в марте и апреле, поскольку именно в этот период черную дыру будет видно сразу с нескольких телескопов.
"Возможно, у нас получится больше узнать о скорости вращения черной дыры и о том, каким образом черные дыры выпускают релятивистские струи. И то, и то - главные загадки нашей области (знания - ред.)", - приводит Guardian слова Маркофф.
Как поясняет издание, ответ на вопрос, с какой скоростью вращается черная дыра, может помочь определить, каким образом эти объекты достигают таких грандиозных размеров. Если черные дыры растут через аккрецию, собирая всю ближайшую материю подобно снежному кому, то, скорее всего, они вращаются крайне быстро. И наоборот, если черные дыры расширяются в основном за счет слияния с другими дырами, то после каждого нового слияния скорость вращения, возможно, замедляется.
Как пишет газета, будущая съемка также может пролить свет на механизм формирования релятивистских струй - огромных струй газа, выбрасываемых на огромные расстояния, а в случае с M87 они проходят через всю галактику, меняя ее эволюцию, а иногда и эволюцию соседних галактик.
"Хотя сама кампания по съемке фильма пройдет весной, из-за одного только объема полученных телескопами данных ученым придется дождаться антарктического лета, прежде чем жесткие диски можно будет физически переправить на обработку в Германию и США", - сообщает Guardian.
ИспанияГерманияКембриджский университетКосмосТехнологииНаука
 
 
