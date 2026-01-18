Рейтинг@Mail.ru
Климатолог рассказал, насколько повысится средняя температура через 50 лет - РИА Новости, 18.01.2026
08:22 18.01.2026 (обновлено: 10:20 18.01.2026)
Климатолог рассказал, насколько повысится средняя температура через 50 лет
Климатолог рассказал, насколько повысится средняя температура через 50 лет - РИА Новости, 18.01.2026
Климатолог рассказал, насколько повысится средняя температура через 50 лет
Средняя температура вырастет минимум ещё на 2,5 градуса к 2076 году, а её рост за 100 лет наблюдений может составить более 5 градусов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.01.2026
2026
общество, россия, гидрометцентр, мощные вспышки на солнце
Общество, Россия, Гидрометцентр, Мощные вспышки на Солнце
Климатолог рассказал, насколько повысится средняя температура через 50 лет

Климатолог Кокорин: средняя температура в РФ за 50 лет вырастет на 2,5 градуса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Теплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Теплая погода в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Средняя температура вырастет минимум ещё на 2,5 градуса к 2076 году, а её рост за 100 лет наблюдений может составить более 5 градусов, заявил РИА Новости климатолог, эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
Ранее ученый рассказал РИА Новости, что сжигание ископаемого топлива стало серьезным фактором ускорения изменения климата примерно 50 лет назад, поэтому Росгидромет считает тренды на потепление с 1976 года.
Температура воздуха - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Как измеряют температуру воздуха: методы, приборы, анализ данных
16 мая 2022, 17:54
"За полвека в России потеплело на 2,5 градуса, а к концу века, наверное, еще столько же добавится, то есть в сумме прибавится 5 градусов как минимум. Может быть и больше, но это зависит от действий человечества и того насколько быстро будем переходить на низкоуглеродные и на безуглеродные источники энергии", - сказал Кокорин.
В субботу климатолог рассказал РИА Новости, что температура в России поднялась в среднем на 2,5 градуса за последние 50 лет. При этом, он отметил, что средняя температура в РФ изменилась сильнее, чем в остальном мире примерно на один градус.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
"То в жар, то в холод": найдена главная угроза для жизни россиян
11 июня 2025, 08:00
 
ОбществоРоссияГидрометцентрМощные вспышки на Солнце
 
 
