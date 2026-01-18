https://ria.ru/20260118/klimatolog-2068577942.html
Климатолог рассказал, насколько повысится средняя температура через 50 лет
Климатолог рассказал, насколько повысится средняя температура через 50 лет - РИА Новости, 18.01.2026
Климатолог рассказал, насколько повысится средняя температура через 50 лет
Средняя температура вырастет минимум ещё на 2,5 градуса к 2076 году, а её рост за 100 лет наблюдений может составить более 5 градусов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T08:22:00+03:00
2026-01-18T08:22:00+03:00
2026-01-18T10:20:00+03:00
общество
россия
гидрометцентр
мощные вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973426405_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_661d7f52bbe6a4634263729e43b7be26.jpg
https://ria.ru/20220516/temperatura-1788844523.html
https://ria.ru/20250611/klimat-2022079769.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973426405_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90d06787d5784273b67732dfde1b60fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, гидрометцентр, мощные вспышки на солнце
Общество, Россия, Гидрометцентр, Мощные вспышки на Солнце
Климатолог рассказал, насколько повысится средняя температура через 50 лет
Климатолог Кокорин: средняя температура в РФ за 50 лет вырастет на 2,5 градуса
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Средняя температура вырастет минимум ещё на 2,5 градуса к 2076 году, а её рост за 100 лет наблюдений может составить более 5 градусов, заявил РИА Новости климатолог, эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
Ранее ученый рассказал РИА Новости, что сжигание ископаемого топлива стало серьезным фактором ускорения изменения климата примерно 50 лет назад, поэтому Росгидромет
считает тренды на потепление с 1976 года.
"За полвека в России
потеплело на 2,5 градуса, а к концу века, наверное, еще столько же добавится, то есть в сумме прибавится 5 градусов как минимум. Может быть и больше, но это зависит от действий человечества и того насколько быстро будем переходить на низкоуглеродные и на безуглеродные источники энергии", - сказал Кокорин.
В субботу климатолог рассказал РИА Новости, что температура в России поднялась в среднем на 2,5 градуса за последние 50 лет. При этом, он отметил, что средняя температура в РФ изменилась сильнее, чем в остальном мире примерно на один градус.