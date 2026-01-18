Климатолог рассказал, насколько повысится средняя температура через 50 лет

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Средняя температура вырастет минимум ещё на 2,5 градуса к 2076 году, а её рост за 100 лет наблюдений может составить более 5 градусов, заявил РИА Новости климатолог, эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.

В субботу климатолог рассказал РИА Новости, что температура в России поднялась в среднем на 2,5 градуса за последние 50 лет. При этом, он отметил, что средняя температура в РФ изменилась сильнее, чем в остальном мире примерно на один градус.