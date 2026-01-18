Рейтинг@Mail.ru
16:03 18.01.2026 (обновлено: 17:05 18.01.2026)
Патриарх Кирилл совершил чин освящения воды в Крещенский сочельник
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения воды в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя в Москве. РИА Новости, 18.01.2026
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин освящения воды в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя в Москве. 18 января 2026
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин освящения воды в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя в Москве. 18 января 2026
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения воды в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя в Москве.
Освящение воды прошло после Божественной литургии, которую возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, трансляцию богослужения вел телеканал "Спас".
"Наш народ, как может быть ни один народ, прошел через страшные исторические обстоятельства: истребление веры, гонение, муки. И мы выдержали.... И вот, может быть, в ответ на эти скорби, эти страдания, Господь сегодня изливает благодать над нашей страной несомненно, над нашим народом несомненно", - сказал патриарх Кирилл в проповеди после богослужения.
Он отметил, что сегодня в мире "истребляется нравственное начало в душах людей", создаются различные псевдоучения, чтобы оторвать человека от Бога.
"Вот все это не может возыметь силы над нами, над народом, родители и праотцы которого прошли тяжелейшие испытания, оставшись верными Господу и Спасителю", - подчеркнул патриарх.
В Русской православной церкви 19 января встречают Крещение Господне, или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне, поэтому встречать праздник верующие начнут на вечернем богослужении 18 января, в крещенский сочельник. Великое водоосвящение (освящение святой воды) в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской. Верующие набирают ее с собой: считается, что она не портится и особенно помогает в болезнях, к ней относятся как к святыне - пьют натощак и с молитвой. В праздник Крещения в Церкви также существует традиция освящать водоемы.
