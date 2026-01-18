Рейтинг@Mail.ru
Кинолог рассказал, как отучить собаку ходить по пятам - РИА Новости, 18.01.2026
15:27 18.01.2026
Кинолог рассказал, как отучить собаку ходить по пятам
Кинолог рассказал, как отучить собаку ходить по пятам
Собаки являются одними из самых преданных человеку животных, готовы всюду следовать за своим хозяином, они не бросят его в самую сложную минуту, однако если... РИА Новости, 18.01.2026
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Кинолог рассказал, как отучить собаку ходить по пятам

Кинолог Голубев предупредил о гиперпривязанности собак

© РИА Новости / Илья ПиталевВыгул собак в Москве
Выгул собак в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Выгул собак в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Собаки являются одними из самых преданных человеку животных, готовы всюду следовать за своим хозяином, они не бросят его в самую сложную минуту, однако если питомец не даёт владельцу никакого личного пространства, такое поведение нужно вовремя корректировать, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Такая гиперпривязанность допустима, пока собака еще щенок, но во взрослом состоянии питомец должен уметь оставаться и даже отдыхать какое-то время в одиночестве. Если он постоянно следует за человеком, это вредно для него самого – питомец находится в постоянном напряжении, может возникнуть бессонница, развивается хронический стресс", - сказал Голубев.
Он уточнил, что щенки следуют по пятам за человеком, потому что они только формируют новую привязанность, а также исследуют непривычный мир, где хозяин выступает для них проводником и защитником. Такое же поведение может некоторое время наблюдаться у некоторых собак из приюта. Другие же, напротив, забиваются в угол.
Кроме того, собака может следовать за хозяином в незнакомой местности, в лесу, на охоте или на рыбалке просто из-за инстинктов. Таким образом она контролирует ситуацию и готова защитить человека в любую минуту, отметил кинолог.
Основной деструктивной причиной, по которой собака не отстает от человека ни на минуту, он назвал страх и стресс. Также могут быть виноваты недостаток внимания и активности. В более редких случаях такое поведение связано с проблемами со здоровьем.
Кинолог отметил, что это допустимо, если проявляется в единичных случаях. Но если такое преследование становится повседневностью, оно вредит самой же собаке.
"Первое, с чего важно начать устранять причины страхов, – это грамотная социализация, которая начинается еще в раннем возрасте. Щенок должен в обязательном порядке вовремя начинать знакомиться с окружающим миром, новыми людьми, другими собаками, но погружение не должно быть резким. Также всегда необходимо связывать его с положительными эмоциями", - рассказал президент РКФ.
Он подчеркнул, что если собака проявляет интерес к новому предмету, чужому питомцу, это уже можно считать успехом. Кинолог также призвал поощрять смелость и пореже жалеть питомца, чтобы не закреплять его страхи.
В качестве дополнительной меры он посоветовал проверить, нет ли у собаки триггеров в доме. Так, у неё должен быть установлен понятный и четкий распорядок дня, хозяин не должен прощаться с ней слезливо, когда уходит из квартиры даже на пять минут, не должен ругать питомца.
В дрессировке, по словам Голубева, нужно быть последовательным. Кроме того, собака должна получать достаточно физической и умственной нагрузки. Президент РКФ отметил, что обычно эти моменты намного проще выявить со стороны, поэтому люди прибегают к помощи профессионального кинолога.
Также немаловажным он назвал наличие у собаки своего спального места в доме. С первых дней у питомца должен быть уголок, где он мог бы отдыхать и чувствовать себя в безопасности. Если этого убежища нет, либо оно появляется хаотично, питомцу негде уединиться, спрятаться, поэтому он всегда будет ходить за хозяином по пятам, объяснил Голубев.
ОбществоВладимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
 
 
