Легенда мирового кино: как "Броненосец "Потемкин" стал сенсацией
Культура
 
08:00 18.01.2026
Легенда мирового кино: как "Броненосец "Потемкин" стал сенсацией
Ровно сто лет назад, 18 января 1926-го, у Первого Госкинотеатра (сегодня это "Художественный") собралась огромная толпа. На фасаде красовалась фанерная модель...
Светлана Вовк
Легенда мирового кино: как "Броненосец "Потемкин" стал сенсацией

Репродукция плаката — рекламы кинофильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин"
Репродукция плаката — рекламы кинофильма Сергея Эйзенштейна Броненосец Потемкин - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
Репродукция плаката — рекламы кинофильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин"
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Ровно сто лет назад, 18 января 1926-го, у Первого Госкинотеатра (сегодня это "Художественный") собралась огромная толпа. На фасаде красовалась фанерная модель корабля, а афиша гласила: "Броненосец "Потемкин". Так столица приветствовала шедевр Сергея Эйзенштейна. Фильм, посвященный событиям 1905 года, произвел революцию в мировом кино.

Ошеломительный ход

Толпа людей у столичного кинотеатра "Художественный", где демонстрируется фильм "Броненосец "Потемкин"
Толпа людей у столичного кинотеатра Художественный, где демонстрируется фильм Броненосец Потемкин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Толпа людей у столичного кинотеатра "Художественный", где демонстрируется фильм "Броненосец "Потемкин"
Первый показ "Потемкина" состоялся 24 декабря 1925-го в Большом театре, на торжественном заседании в честь двадцатилетия революции 1905 года. Режиссер придумал для этой премьеры неожиданный творческий ход.
Кадр из фильма "Броненосец "Потемкин"
Кадр из фильма Броненосец Потемкин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Мосфильм (1925)
Кадр из фильма "Броненосец "Потемкин"
По сюжету восставшие моряки поднимают над броненосцем красный флаг. Но кино-то черно-белое. Эйзенштейн взял белый флаг. А на пленке на 108 кадрах вручную покрасил его в красный. Этот прием он позаимствовал у японцев. Зрители были ошеломлены. Так что о картине москвичи уже знали и мечтали увидеть все своими глазами.

Самая страшная сцена

Кадр из фильма "Броненосец "Потемкин"
Кадр из фильма Броненосец Потемкин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Мосфильм (1925)
Кадр из фильма "Броненосец "Потемкин"
Фильм снимали главным образом в Одессе, там, где все и происходило. Правда, сам "Князь Потемкин-Таврический" на экране не появился — он был уже в плачевном состоянии, его готовили к утилизации. В кадре — броненосец "Двенадцать апостолов", а также крейсер "Коминтерн".
Афиша к кинофильму "Броненосец "Потемкин" из фондов отдела хранения ФГБУК "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации" в Московской области
Афиша к кинофильму Броненосец Потемкин из фондов отдела хранения ФГБУК Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации в Московской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Афиша к кинофильму "Броненосец "Потемкин" из фондов отдела хранения ФГБУК "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации" в Московской области
Порой на пленку попадало не предусмотренное сценарием. Когда на море начался шторм, Эйзенштейн велел его снять — это теперь в самом начале ленты. Знаменитую сцену на Потемкинской лестнице, одну из самых страшных и драматичных в мировом кинематографе, придумывали буквально на ходу. Летящая по лестнице детская коляска с плачущим младенцем поражала зрителя в самое сердце.

"Люди и черви"

Съемочная группа фильма "Броненосец "Потемкин" во главе с Сергеем Эйзенштейном (восьмой слева) на борту военного корабля
Съемочная группа фильма Броненосец Потемкин во главе с Сергеем Эйзенштейном (8 слева) на борту военного корабля - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Съемочная группа фильма "Броненосец "Потемкин" во главе с Сергеем Эйзенштейном (восьмой слева) на борту военного корабля
Главная особенность творческого метода Эйзенштейна — экспрессивный монтаж, создающий ключевые смыслы картины и задающий темпоритм.
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Броненосец "Князь Потемкин-Таврический"

Броненосец Князь Потемкин -Таврический, на котором произошло восстание матросов в июне 1905 года

Броненосец "Князь Потемкин-Таврический"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сцена из фильма "Броненосец "Потемкин"

Сцена из фильма Броненосец Потемкин

Сцена из фильма "Броненосец "Потемкин"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кадр из кинофильма "Броненосец "Потемкин"

Кадр из кинофильма Броненосец Потемкин

Кадр из кинофильма "Броненосец "Потемкин"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кадр из кинофильма "Броненосец "Потемкин"

Кадр из кинофильма Броненосец Потемкин, режиссер Сергей Эйзенштейн

Кадр из кинофильма "Броненосец "Потемкин"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Эпизод из фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин"

Эпизод из художественного фильма режиссера Сергея Эйзенштейна Броненосец Потемкин

Эпизод из фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Режиссер строил передвижные платформы, чтобы снимать сцену с разных ракурсов, использовал метафорику кадра — да и в самом сценарии картины эти метафоры подчеркивались. Например, первая часть ленты называлась "Люди и черви". Это не только про испортившееся мясо, которым собирались накормить матросов, но и про противоречия между простым народом и высшим командованием, прогнившим изнутри, что и было показано ярким визуальным образом.

Фильм-сенсация

Режиссер Сергей Эйзенштейн
Режиссер Сергей Эйзенштейн - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Режиссер Сергей Эйзенштейн
На долгие годы "Броненосец "Потемкин" стал одной из главных советских картин. Рекламные плакаты к фильму создал великий авангардист Александр Родченко. Билетеров в кинотеатре нарядили в матросские тельняшки, оркестр играл революционные марши (тогда перед сеансами устраивали небольшие концерты).

Мировой успех

Советский оператор Эдуард Тиссэ, американский киноартист Дуглас Фэрбенкс и советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн после просмотра фильма "Броненосец "Потемкин"
Советский оператор Эдуард Тиссэ, американский киноартист Дуглас Фэрбенкс и советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн после просмотра фильма Броненосец Потемкин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Советский оператор Эдуард Тиссэ, американский киноартист Дуглас Фэрбенкс и советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн после просмотра фильма "Броненосец "Потемкин"
Успех был феноменальный: копий картины не хватало. За первые две недели проката фильм посмотрели 300 тысяч зрителей — даже по современным меркам это прекрасный показатель.
"Броненосец "Потемкин" произвел фурор и за рубежом. Это была любимая картина Чарли Чаплина. Эйзенштейна и оператора Эдуарда Тиссэ объявили главными революционерами мирового кино. Даже в нацистской Германии фильм тайком демонстрировали на закрытых просмотрах. Эта лента и сегодня входит во все учебники по истории кинематографа, режиссерскому и операторскому мастерству.
