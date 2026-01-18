Легенда мирового кино: как "Броненосец "Потемкин" стал сенсацией

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Ровно сто лет назад, 18 января 1926-го, у Первого Госкинотеатра (сегодня это "Художественный") собралась огромная толпа. На фасаде красовалась фанерная модель корабля, а афиша гласила: "Броненосец "Потемкин". Так столица приветствовала шедевр Сергея Эйзенштейна. Фильм, посвященный событиям 1905 года, произвел революцию в мировом кино.

Ошеломительный ход

Первый показ "Потемкина" состоялся 24 декабря 1925-го в Большом театре, на торжественном заседании в честь двадцатилетия революции 1905 года. Режиссер придумал для этой премьеры неожиданный творческий ход.

© Мосфильм (1925) Кадр из фильма "Броненосец "Потемкин" © Мосфильм (1925) Кадр из фильма "Броненосец "Потемкин"

По сюжету восставшие моряки поднимают над броненосцем красный флаг. Но кино-то черно-белое. Эйзенштейн взял белый флаг. А на пленке на 108 кадрах вручную покрасил его в красный. Этот прием он позаимствовал у японцев. Зрители были ошеломлены. Так что о картине москвичи уже знали и мечтали увидеть все своими глазами.

Самая страшная сцена

© Мосфильм (1925) Кадр из фильма "Броненосец "Потемкин" © Мосфильм (1925) Кадр из фильма "Броненосец "Потемкин"

Фильм снимали главным образом в Одессе, там, где все и происходило. Правда, сам "Князь Потемкин-Таврический" на экране не появился — он был уже в плачевном состоянии, его готовили к утилизации. В кадре — броненосец "Двенадцать апостолов", а также крейсер "Коминтерн".

Порой на пленку попадало не предусмотренное сценарием. Когда на море начался шторм, Эйзенштейн велел его снять — это теперь в самом начале ленты. Знаменитую сцену на Потемкинской лестнице, одну из самых страшных и драматичных в мировом кинематографе, придумывали буквально на ходу. Летящая по лестнице детская коляска с плачущим младенцем поражала зрителя в самое сердце.

"Люди и черви"

Главная особенность творческого метода Эйзенштейна — экспрессивный монтаж, создающий ключевые смыслы картины и задающий темпоритм.

Режиссер строил передвижные платформы, чтобы снимать сцену с разных ракурсов, использовал метафорику кадра — да и в самом сценарии картины эти метафоры подчеркивались. Например, первая часть ленты называлась "Люди и черви". Это не только про испортившееся мясо, которым собирались накормить матросов, но и про противоречия между простым народом и высшим командованием, прогнившим изнутри, что и было показано ярким визуальным образом.

Фильм-сенсация

На долгие годы "Броненосец "Потемкин" стал одной из главных советских картин. Рекламные плакаты к фильму создал великий авангардист Александр Родченко. Билетеров в кинотеатре нарядили в матросские тельняшки, оркестр играл революционные марши (тогда перед сеансами устраивали небольшие концерты).

Мировой успех

© РИА Новости Перейти в медиабанк Советский оператор Эдуард Тиссэ, американский киноартист Дуглас Фэрбенкс и советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн после просмотра фильма "Броненосец "Потемкин" © РИА Новости Перейти в медиабанк Советский оператор Эдуард Тиссэ, американский киноартист Дуглас Фэрбенкс и советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн после просмотра фильма "Броненосец "Потемкин"

Успех был феноменальный: копий картины не хватало. За первые две недели проката фильм посмотрели 300 тысяч зрителей — даже по современным меркам это прекрасный показатель.