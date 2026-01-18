Жителей Киева призвали выезжать из города из-за энергетического кризиса

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко посоветовал тем жителям Киева, у кого уже неделю нет отопления, выезжать из города, потому что в ближайшее время оно не появится.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко ранее в интервью агентству Рейтер призвал киевлян по возможности покинуть территорию города на фоне сильного энергетического кризиса.
"Тем киевлянам, у кого уже неделю нет отопления, лучше выезжать из города, в ближайшее время оно не появится. Я бы советовал искать, куда временно переселиться. И я надеюсь, что кто-то в городском управлении возьмет на себя смелость сказать то же самое. Если до сих пор не удалось (починить отопление - ред.), то может быть, что не удастся в ближайшее время. А это уже реальная угроза", - приводит слова Харченко украинское издание "Страна.ua".
Однако, как пишет издание со ссылкой на жителей Киева, зачастую "возвращение отопления" это фикция, так как батареи еле теплые.
Во вторник издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.
Девятого января киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. По данным мэра Киева, к 12 января в городе оставалось без отопления около 800 домов. Как заявил в понедельник глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы.
Согласно информации украинской энергетической компании ДТЭК, ситуация с электричеством в Киеве такова, что в течение трех часов жители получают свет, и около десяти проводят без него.
