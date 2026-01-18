Рейтинг@Mail.ru
Сальдо назвал главных причастных к теракту в Хорлах
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:13 18.01.2026
Сальдо назвал главных причастных к теракту в Хорлах
Киевский режим и его глава - главные причастные к теракту в Хорлах 1 января, следствие устанавливает и тех, кто спланировал атаку, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 18.01.2026
Сальдо назвал главных причастных к теракту в Хорлах

РИА Новости: Сальдо назвал Зеленского главным причастным к теракту в Хорлах

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской областиВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской области
Владимир Сальдо. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Киевский режим и его глава - главные причастные к теракту в Хорлах 1 января, следствие устанавливает и тех, кто спланировал атаку, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Самые главные причастные - это киевский режим и его глава. И те операторы, которые вели эти летательные аппараты. Следствие сейчас продолжается по возможному участию и других, тех, кто помогал этот акт спланировать", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос о том, удалось ли силовым ведомствам установить причастных к удару по кафе и гостинице в Хорлах.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Мать пострадавшего при теракте в Хорлах ребенка погибла при атаке ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЧерное мореРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
