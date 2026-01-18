Сальдо назвал главных причастных к теракту в Хорлах

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Киевский режим и его глава - главные причастные к теракту в Хорлах 1 января, следствие устанавливает и тех, кто спланировал атаку, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.