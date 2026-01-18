Хет-трик Свечникова принес "Каролине" победу в матче НХЛ

Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). В составе "Каролины" хет-трик оформил российский нападающий Андрей Свечников (34-я, 35-я и 56-я минуты), еще одну шайбу забросил Джексон Блэйк (49). У хозяев площадки голом отметился Тимо Майер (45).

Российский защитник "Каролины" Александр Никишин нанес четыре броска в створ ворот, заблокировал два броска и применил два силовых приема. Нападающий "Нью-Джерси" Евгений Дадонов один раз бросил в створ и очков не набрал. Форвард "Девилз" Арсений Грицюк нанес два броска и применил один силовой прием.