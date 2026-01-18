Рейтинг@Mail.ru
Хет-трик Свечникова принес "Каролине" победу в матче НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
05:56 18.01.2026
Хет-трик Свечникова принес "Каролине" победу в матче НХЛ
Хет-трик Свечникова принес "Каролине" победу в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Хет-трик Свечникова принес "Каролине" победу в матче НХЛ
Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 18.01.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
каролина харрикейнз
нью-джерси девилз
андрей свечников
александр никишин
арсений грицюк
евгений дадонов
национальная хоккейная лига (нхл), каролина харрикейнз, нью-джерси девилз, андрей свечников, александр никишин, арсений грицюк, евгений дадонов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Каролина Харрикейнз, Нью-Джерси Девилз, Андрей Свечников, Александр Никишин, Арсений Грицюк, Евгений Дадонов
Хет-трик Свечникова принес "Каролине" победу в матче НХЛ

Хет-трик Свечникова принес "Каролине" победу над "Нью-Джерси" в матче НХЛ

© REUTERS / Thomas SalusАндрей Свечников
Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© REUTERS / Thomas Salus
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
18 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Нью-Джерси
1 : 4
Каролина
44:27 • Тимо Майер
(Коди Гласс, Дуги Хэмилтон)
33:12 • Андрей Свечников
(Себастьян Ахо)
34:09 • Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Шон Уокер)
48:33 • Jackson Blake
(Николай Элерс, К'Андре Миллер)
55:52 • Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Сет Джарвис)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). В составе "Каролины" хет-трик оформил российский нападающий Андрей Свечников (34-я, 35-я и 56-я минуты), еще одну шайбу забросил Джексон Блэйк (49). У хозяев площадки голом отметился Тимо Майер (45).
Признанный первой звездой матча Андрей Свечников оформил свой четвертый хет-трик в карьере в чемпионатах НХЛ.
Российский защитник "Каролины" Александр Никишин нанес четыре броска в створ ворот, заблокировал два броска и применил два силовых приема. Нападающий "Нью-Джерси" Евгений Дадонов один раз бросил в створ и очков не набрал. Форвард "Девилз" Арсений Грицюк нанес два броска и применил один силовой прием.
"Каролина" одержала шестую победу в последних восьми матчах чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" потерпел пятое поражение в последних семи играх.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Вашингтон" проиграл второй матч подряд, Овечкин очков не набрал
Вчера, 05:49
 
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Каролина Харрикейнз, Нью-Джерси Девилз, Андрей Свечников, Александр Никишин, Арсений Грицюк, Евгений Дадонов
 
Матч-центр
 
