"Вашингтон" проиграл второй матч подряд, Овечкин очков не набрал

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0). В составе "Флориды" шайбы забросили Эй Джей Грир (14-я минута), Сэм Беннетт (32), Увис Балинскис (36), Антон Лунделль (59) и Картер Верхаге (60). У хозяев площадки дубль оформил Джейкоб Чикран (23, 30).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 16 минут игрового времени, нанес один бросок в створ ворот, применил три силовых приема, очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности "минус 3".
Форвард "Кэпиталз" Иван Мирошниченко один раз бросил в створ, заблокировал один бросок и провел два силовых приема. Голкипер "Пантерз" Даниил Тарасов отразил 23 броска из 25.
"Вашингтон" потерпел третье поражение в последних четырех матчах чемпионата НХЛ. "Флорида" одержала третью победу за аналогичный период.
