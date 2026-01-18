Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" проиграл второй матч подряд, Овечкин очков не набрал
Хоккей
 
05:49 18.01.2026
"Вашингтон" проиграл второй матч подряд, Овечкин очков не набрал
"Вашингтон" проиграл второй матч подряд, Овечкин очков не набрал
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, флорида пантерз, александр овечкин, иван мирошниченко, даниил тарасов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Флорида Пантерз, Александр Овечкин, Иван Мирошниченко, Даниил Тарасов
"Вашингтон" проиграл второй матч подряд, Овечкин очков не набрал

"Вашингтон" с Овечкиным проиграл "Флориде" в матче НХЛ

© Getty Images / Patrick SmithАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Getty Images / Patrick Smith
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Флориде Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
18 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
2 : 5
Флорида
22:04 • Якоб Чичрун
(Алексей Протас, Джон Карлсон)
30:04 • Якоб Чичрун
(Джон Карлсон, Ник Дауд)
13:23 • Эй Джей Грир
(Сэм Беннетт, Аарон Экблад)
31:40 • Сэм Беннетт
(Картер Верхаг, Нико Миккола)
35:16 • Увис Янис Балинскис
(Антон Лунделль, Сэм Райнхарт)
58:40 • Антон Лунделль
(Сэм Райнхарт)
59:26 • Картер Верхаг
(Сэм Беннетт, Эй Джей Грир)
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0). В составе "Флориды" шайбы забросили Эй Джей Грир (14-я минута), Сэм Беннетт (32), Увис Балинскис (36), Антон Лунделль (59) и Картер Верхаге (60). У хозяев площадки дубль оформил Джейкоб Чикран (23, 30).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 16 минут игрового времени, нанес один бросок в створ ворот, применил три силовых приема, очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности "минус 3".
Форвард "Кэпиталз" Иван Мирошниченко один раз бросил в створ, заблокировал один бросок и провел два силовых приема. Голкипер "Пантерз" Даниил Тарасов отразил 23 броска из 25.
"Вашингтон" потерпел третье поражение в последних четырех матчах чемпионата НХЛ. "Флорида" одержала третью победу за аналогичный период.
Овечкин поднялся на 18-е место в истории по числу матчей в НХЛ
