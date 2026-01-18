Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области из-за аварии обесточена часть региона
17:27 18.01.2026
В Херсонской области из-за аварии обесточена часть региона
В Херсонской области из-за аварии обесточена часть региона - РИА Новости, 18.01.2026
В Херсонской области из-за аварии обесточена часть региона
Часть Херсонской области обесточена из-за аварии на подстанции в соседнем регионе, энергетики в сложных погодных условиях работают над устранением аварий,... РИА Новости, 18.01.2026
В Херсонской области из-за аварии обесточена часть региона

Сальдо: энергетики работают над устранением аварии на подстанции

© РИА Новости / Павел Лисицын
Подстанция - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Подстанция. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Часть Херсонской области обесточена из-за аварии на подстанции в соседнем регионе, энергетики в сложных погодных условиях работают над устранением аварий, сообщил губернатор Владимир Сальдо
Вечером в субботу регион был обесточен из-за атак ВСУ. Утром электроснабжение удалось восстановить при резервной схеме, сообщили власти.
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Запорожской области более 205 тысяч абонентов остаются без света
Вчера, 12:54
"Уважаемые жители Херсонщины! В результате технического сбоя на подстанции в Запорожской области отключено электроснабжение в 23 населённых пунктах Великолепетихского и Горностаевского округов", - написал Сальдо в канале в Мах.
Также в Геническом муниципальном округе произошло аварийное отключение электричества в сёлах Геническая Горка и Счастливцево, сообщил он.
"Невзирая на сложные погодные условия, энергетики работают над устранением аварий", - добавил Сальдо.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Херсон после освобождения останется столицей региона, заявил Сальдо
17 января, 20:12
 
Херсонская область Запорожская область Владимир Сальдо Вооруженные силы Украины Происшествия
 
 
