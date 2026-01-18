Рейтинг@Mail.ru
Кемпф ответил на вопрос о возможном получении российского паспорта
10:07 18.01.2026
Кемпф ответил на вопрос о возможном получении российского паспорта
Британский пианист и дирижер Фредерик Кемпф заявил в интервью РИА Новости, что пока не думал о получении российского паспорта. РИА Новости, 18.01.2026
великобритания, германия, мюнхен, фредерик кемпф, дмитрий шостакович, модест мусоргский
Культура, Великобритания, Германия, Мюнхен, Фредерик Кемпф, Дмитрий Шостакович, Модест Мусоргский
Кемпф ответил на вопрос о возможном получении российского паспорта

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Британский пианист и дирижер Фредерик Кемпф заявил в интервью РИА Новости, что пока не думал о получении российского паспорта.
"Пока не думал", -сказал Кемпф, отвечая на соответствующий вопрос.
Он рассказал, что в настоящий момент у него оформлены два паспорта: Великобритании и Германии.
"Мы с семьёй живём под Мюнхеном, жена - известная скрипачка, четверо детей, а старшая дочь по результатам претендует на олимпийскую сборную по плаванию", - поделился музыкант.
Кемпф является одним из самых востребованных музыкантов в мире, гастрольный график артиста расписан на 2-3 года вперед. Он играет более 150 концертов в год в Европе, Азии, Америке и Австралии. Несмотря на неодобрение некоторых коллег, он продолжает гастролировать в России.
Во вторник, 20 января, пианист даст сольный концерт в Москве в Соборной палате. В программе произведения Дмитрия Шостаковича, Иоганнеса Брамса и Модеста Мусоргского.
Культура
 
 
