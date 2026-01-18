https://ria.ru/20260118/kempf-2068584357.html
Кемпф ответил на вопрос о возможном получении российского паспорта
Британский пианист и дирижер Фредерик Кемпф заявил в интервью РИА Новости, что пока не думал о получении российского паспорта. РИА Новости, 18.01.2026
Кемпф заявил, что пока не думал о получении российского паспорта