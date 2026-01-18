https://ria.ru/20260118/kemerovo-2068578930.html
В Барнауле вынужденно сел самолет из Сочи
В Барнауле вынужденно сел самолет из Сочи - РИА Новости, 18.01.2026
В Барнауле вынужденно сел самолет из Сочи
Самолет, летевший из Сочи в Кемерово, в воскресенье свершил вынужденную посадку в Барнауле, предварительно, из-за технической неисправности, сообщает... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T08:40:00+03:00
2026-01-18T08:40:00+03:00
2026-01-18T14:25:00+03:00
происшествия
барнаул
сочи
кемерово
западно-сибирская транспортная прокуратура
boeing 737-800
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068599487_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_ec792e6bcd8c35c1771d8b9414d64aac.jpg
https://ria.ru/20250517/gorno-altajsk-2017541583.html
барнаул
сочи
кемерово
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068599487_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4de3f1ea82d7f5df9df6bf1a2cd88414.jpg
происшествия, барнаул, сочи, кемерово, западно-сибирская транспортная прокуратура, boeing 737-800
Происшествия, Барнаул, Сочи, Кемерово, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Boeing 737-800
В Барнауле вынужденно сел самолет из Сочи
Самолет, летевший из Сочи в Кемерово, вынужденно сел в Барнауле