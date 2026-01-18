Рейтинг@Mail.ru
08:40 18.01.2026
В Барнауле вынужденно сел самолет из Сочи
В Барнауле вынужденно сел самолет из Сочи
В Барнауле вынужденно сел самолет из Сочи

НОВОСИБИРСК, 18 янв - РИА Новости. Самолет, летевший из Сочи в Кемерово, в воскресенье свершил вынужденную посадку в Барнауле, предварительно, из-за технической неисправности, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 08.00 (04.00 мск - ред.) в ходе выполнения рейса по маршруту Сочи-Кемерово воздушное судно (Boeing 737-800) авиакомпании "Северный ветер" по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Барнаула имени Г.С. Титова", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В прокуратуре уточнили, что на борту находились свыше 160 пассажиров. Самолет был временно выведен из эксплуатации.
Барнаульская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.
Стала известна причина вынужденной посадки самолета в Новосибирске
17 мая 2025, 10:50
17 мая 2025, 10:50
 
