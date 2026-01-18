В Барнауле вынужденно сел самолет из Сочи

«

"По предварительным данным, сегодня около 08.00 (04.00 мск - ред.) в ходе выполнения рейса по маршруту Сочи-Кемерово воздушное судно (Boeing 737-800) авиакомпании "Северный ветер" по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Барнаула имени Г.С. Титова", - говорится в сообщении надзорного ведомства.