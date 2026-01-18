Рейтинг@Mail.ru
20:18 18.01.2026 (обновлено: 20:58 18.01.2026)
В Кабардино-Балкарии четыре человека пострадали при взрыве газового баллона
В Кабардино-Балкарии четыре человека пострадали при взрыве газового баллона
Четыре человека пострадали в результате взрыва газового баллона в гараже в селении Заюково в Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 18.01.2026
В Кабардино-Балкарии четыре человека пострадали при взрыве газового баллона

© Фото : Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской РеспубликеНа месте взрыва газового баллона в гараже в селении Заюково в Кабардино-Балкарии. 18 января 2026
На месте взрыва газового баллона в гараже в селении Заюково в Кабардино-Балкарии. 18 января 2026
НАЛЬЧИК, 18 янв – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате взрыва газового баллона в гараже в селении Заюково в Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
"В 17.10 мск в воскресенье поступила информация, что в гараже по адресу сельское поселение Заюково, по улице Кабардинская произошла вспышка газовоздушной смеси. По прибытии было установлено, что произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием… В результате происшествия пострадали 4 человека, которых доставили в РКБ города Нальчик, детей среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 100 квадратных метров, уточнили в ведомстве.
По данным регионального МЧС, для тушения пожара привлекались 15 человек и три единицы техники.
Региональная прокуратура сообщила, что организовала по данному факту проверку.
"Установление обстоятельств произошедшего взято под контроль надзорным ведомством", - отметили там.
