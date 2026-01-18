https://ria.ru/20260118/kbr-2068647603.html
В Кабардино-Балкарии четыре человека пострадали при взрыве газового баллона
Четыре человека пострадали в результате взрыва газового баллона в гараже в селении Заюково в Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 18.01.2026
происшествия
россия
нальчик
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
