В Казани полиция вернула домой ребенка, о пропаже которого заявили родители

КАЗАНЬ, 18 янв – РИА Новости. Полицейские Казани нашли и вернули родителям 14-летнего подростка, о пропаже которого заявили близкие, противоправных действий в отношении него не совершалось, сообщило МВД по Татарстану.

Ранее в соцсетях были опубликованы сообщения о том, что в Казани разыскивают ребенка, которого увезли неизвестные с проспекта Ильгама Шакирова. Родители обратились в полицию.

"В дежурную часть отдела полиции "Юдино" управления МВД России по Казани поступило заявление о пропаже 14-летнего несовершеннолетнего ребенка. Установлено, что в первой половине дня мальчик сам сел в автомобиль такси и уехал с целью приобретения мотоцикла. Родителей об этой поездке он не уведомил", - говорится в сообщении.

По информации МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли ребенка и передали его родителям.