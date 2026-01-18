Рейтинг@Mail.ru
В Казани полиция вернула домой ребенка, о пропаже которого заявили родители - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 18.01.2026 (обновлено: 21:48 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/kazan-2068654480.html
В Казани полиция вернула домой ребенка, о пропаже которого заявили родители
В Казани полиция вернула домой ребенка, о пропаже которого заявили родители - РИА Новости, 18.01.2026
В Казани полиция вернула домой ребенка, о пропаже которого заявили родители
Полицейские Казани нашли и вернули родителям 14-летнего подростка, о пропаже которого заявили близкие, противоправных действий в отношении него не совершалось,... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T21:35:00+03:00
2026-01-18T21:48:00+03:00
происшествия
казань
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg
https://ria.ru/20251204/mladenets-2059767089.html
https://ria.ru/20260111/bashkirija-2067245084.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f804265c3474c37c05c3def3847b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, казань, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новый год
Происшествия, Казань, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Новый год
В Казани полиция вернула домой ребенка, о пропаже которого заявили родители

Полиция Казани вернула родителям пропавшего ребенка, который ездил за мотоциклом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 18 янв – РИА Новости. Полицейские Казани нашли и вернули родителям 14-летнего подростка, о пропаже которого заявили близкие, противоправных действий в отношении него не совершалось, сообщило МВД по Татарстану.
Ранее в соцсетях были опубликованы сообщения о том, что в Казани разыскивают ребенка, которого увезли неизвестные с проспекта Ильгама Шакирова. Родители обратились в полицию.
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Альметьевске в подъезде дома нашли новорожденного ребенка
4 декабря 2025, 13:54
"В дежурную часть отдела полиции "Юдино" управления МВД России по Казани поступило заявление о пропаже 14-летнего несовершеннолетнего ребенка. Установлено, что в первой половине дня мальчик сам сел в автомобиль такси и уехал с целью приобретения мотоцикла. Родителей об этой поездке он не уведомил", - говорится в сообщении.
По информации МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли ребенка и передали его родителям.
"Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего ребенка не совершалось", - подчеркивает ведомство.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В Башкирии пропавшую девочку нашли без сознания на замерзшем водохранилище
11 января, 16:40
 
ПроисшествияКазаньМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала