Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов рассказал о росте капитальных вложений в обрабатывающем секторе - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:00 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/kapital-2068593949.html
Ликсутов рассказал о росте капитальных вложений в обрабатывающем секторе
Ликсутов рассказал о росте капитальных вложений в обрабатывающем секторе - РИА Новости, 18.01.2026
Ликсутов рассказал о росте капитальных вложений в обрабатывающем секторе
По итогам трех кварталов прошлого года инвестиции в основной капитал столичной обрабатывающей промышленности увеличились по сравнению с таким же периодом 2024... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T13:00:00+03:00
2026-01-18T13:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
бизнес
инвестиции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068593476_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_7b7a01401861bfb6be85f9e28c4ce16c.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068593476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b221675ad6ab6bbe202c2b5bc77c180.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , бизнес, инвестиции
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Бизнес, Инвестиции
Ликсутов рассказал о росте капитальных вложений в обрабатывающем секторе

Максим Ликсутов рассказал о росте капитальных вложений в обрабатывающем секторе

© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики МосквыОбрабатывающая отрасль Москвы наращивает инвестиции в развитие и модернизацию производственных площадок
Обрабатывающая отрасль Москвы наращивает инвестиции в развитие и модернизацию производственных площадок - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
Обрабатывающая отрасль Москвы наращивает инвестиции в развитие и модернизацию производственных площадок
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. По итогам трех кварталов прошлого года инвестиции в основной капитал столичной обрабатывающей промышленности увеличились по сравнению с таким же периодом 2024 года на 32,8% в текущих ценах, до 310,3 миллиарда рублей, заявил в воскресенье заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание развитию промышленности. В столице создан эффективный комплекс мер поддержки, активно развивается современная индустриальная инфраструктура, создаются новые площадки и наращивается выпуск высокотехнологичной продукции", — уточнил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
Заместитель мэра добавил, что с января по сентябрь 2025 года инвестиции в основной капитал в обрабатывающем секторе увеличились на 32,8% в текущих ценах, до 310,3 миллиарда рублей по сравнению с показателями трех кварталов 2024 года.
Отмечается, что в Москве развиваются предприятия из более чем 20 обрабатывающих отраслей — от продуктов питания до космических компонентов.
"В рамках стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года 5 ключевых отраслей станут драйверами роста и обеспечат более 80% от общего увеличения валовой добавленной стоимости индустриального сектора до конца десятилетия. Это радиоэлектроника, которая включает микроэлектронику и фотонику, электромобилестроение, а также пищевое, фармацевтическое и медицинское направления", — сказал, в свою очередь, министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.
Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Каждый год в городе открывается примерно 150 технологичных предприятий. Уже сейчас в Москве работает около 4,6 тысячи промышленных компаний, где занято более 755 тысяч человек, подчеркнули в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики. На сегодняшний день производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.
Ранее Ликсутов сообщал, что меры поддержки города позволили компаниям со статусом резидента ОЭЗ "Технополис Москва" с января по сентябрь 2025 года сэкономить на налогах и взносах 8,8 миллиарда рублей.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаБизнесИнвестиции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала