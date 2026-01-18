Ликсутов рассказал о росте капитальных вложений в обрабатывающем секторе

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. По итогам трех кварталов прошлого года инвестиции в основной капитал столичной обрабатывающей промышленности увеличились по сравнению с таким же периодом 2024 года на 32,8% в текущих ценах, до 310,3 миллиарда рублей, заявил в воскресенье заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание развитию промышленности. В столице создан эффективный комплекс мер поддержки, активно развивается современная индустриальная инфраструктура, создаются новые площадки и наращивается выпуск высокотехнологичной продукции", — уточнил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.

Заместитель мэра добавил, что с января по сентябрь 2025 года инвестиции в основной капитал в обрабатывающем секторе увеличились на 32,8% в текущих ценах, до 310,3 миллиарда рублей по сравнению с показателями трех кварталов 2024 года.

Отмечается, что в Москве развиваются предприятия из более чем 20 обрабатывающих отраслей — от продуктов питания до космических компонентов.

"В рамках стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года 5 ключевых отраслей станут драйверами роста и обеспечат более 80% от общего увеличения валовой добавленной стоимости индустриального сектора до конца десятилетия. Это радиоэлектроника, которая включает микроэлектронику и фотонику, электромобилестроение, а также пищевое, фармацевтическое и медицинское направления", — сказал, в свою очередь, министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Каждый год в городе открывается примерно 150 технологичных предприятий. Уже сейчас в Москве работает около 4,6 тысячи промышленных компаний, где занято более 755 тысяч человек, подчеркнули в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики. На сегодняшний день производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.