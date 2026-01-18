Заявление Каллас о России вызвало изумление на Западе

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас должна уйти в отставку из-за ее заявления о России и Гренландии, пишет аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Кая… Сделай всем одолжение и уйди в отставку", — прокомментировал он ее публикацию.
Каллас в воскресенье утверждала, что Россия и Китай якобы извлекают выгоду из разногласий между союзниками по поводу судьбы Гренландии.
С начала второго президентского срока американский президент Дональд Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью США, а после военной операции в Венесуэле начал откровенно настаивать на этом. Он утверждает, что вокруг острова якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как его оборона — "лишь две собачьи упряжки".
Глава Белого дома в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в десять процентов против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25 процентов и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг Гренландии экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что остров принадлежит Дании.