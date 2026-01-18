Рейтинг@Mail.ru
Заявление Каллас о России вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 18.01.2026 (обновлено: 13:59 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/kallas-2068590472.html
Заявление Каллас о России вызвало изумление на Западе
Заявление Каллас о России вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 18.01.2026
Заявление Каллас о России вызвало изумление на Западе
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас должна уйти в отставку из-за ее заявления о России и Гренландии, пишет аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T11:17:00+03:00
2026-01-18T13:59:00+03:00
в мире
гренландия
россия
дания
золтан кошкович
кайя каллас
евросоюз
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068046228_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_a56579973dda14a27b9d27a6bf3efbb0.jpg
https://ria.ru/20260118/latviya-2068582505.html
https://ria.ru/20260118/grenlandiya-2068568838.html
гренландия
россия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068046228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab9ea61e27d0d1db77287a516b7c2251.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, россия, дания, золтан кошкович, кайя каллас, евросоюз, удары сша по венесуэле, дональд трамп
В мире, Гренландия, Россия, Дания, Золтан Кошкович, Кайя Каллас, Евросоюз, Удары США по Венесуэле, Дональд Трамп
Заявление Каллас о России вызвало изумление на Западе

Кошкович призвал Каллас уйти в отставку из-за ее слов о России и Гренландии

© REUTERS / Liesa JohannssenГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас должна уйти в отставку из-за ее заявления о России и Гренландии, пишет аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
«
"Кая… Сделай всем одолжение и уйди в отставку", — прокомментировал он ее публикацию.
Вертолет AH-64 Apache на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Латвии заявили о войне с Россией
Вчера, 09:39
Каллас в воскресенье утверждала, что Россия и Китай якобы извлекают выгоду из разногласий между союзниками по поводу судьбы Гренландии.
С начала второго президентского срока американский президент Дональд Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью США, а после военной операции в Венесуэле начал откровенно настаивать на этом. Он утверждает, что вокруг острова якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как его оборона — "лишь две собачьи упряжки".
Глава Белого дома в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в десять процентов против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25 процентов и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг Гренландии экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что остров принадлежит Дании.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Мы вас убьем": в США обратились к ЕС с предупреждением из-за Гренландии
Вчера, 05:07
 
В миреГренландияРоссияДанияЗолтан КошковичКайя КалласЕвросоюзУдары США по ВенесуэлеДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала