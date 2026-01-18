Рейтинг@Mail.ru
Каллас беспокоится, что пошлины США приведут к обнищанию Европы и Америки - РИА Новости, 18.01.2026
00:51 18.01.2026
Каллас беспокоится, что пошлины США приведут к обнищанию Европы и Америки
Каллас беспокоится, что пошлины США приведут к обнищанию Европы и Америки - РИА Новости, 18.01.2026
Каллас беспокоится, что пошлины США приведут к обнищанию Европы и Америки
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в своем первом комментарии на решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины против ряда стран Евросоюза из-за спора по... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T00:51:00+03:00
2026-01-18T00:51:00+03:00
в мире
гренландия
европа
сша
кайя каллас
дональд трамп
евросоюз
гренландия
европа
сша
в мире, гренландия, европа, сша, кайя каллас, дональд трамп, евросоюз
В мире, Гренландия, Европа, США, Кайя Каллас, Дональд Трамп, Евросоюз
Каллас беспокоится, что пошлины США приведут к обнищанию Европы и Америки

Каллас: спор о Гренландии и методы США приведут к обнищанию Европы и Америки

БРЮССЕЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в своем первом комментарии на решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины против ряда стран Евросоюза из-за спора по Гренландии заявила, что этот спор может привести к обнищанию Европы и Америки.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Пошлины угрожают привести к обнищанию Европы и Соединенных Штатов и подорвать наше общее процветание", - написала она в сети X.
Калас также отметила в своем комментарии Россию и Китай, которые "извлекают выгоду из разногласий между союзниками".
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Каллас после заявлений Трампа о пошлинах забеспокоилась об Украине
В миреГренландияЕвропаСШАКайя КалласДональд ТрампЕвросоюз
 
 
