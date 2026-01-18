https://ria.ru/20260118/kallas-2068560701.html
Каллас беспокоится, что пошлины США приведут к обнищанию Европы и Америки
Каллас беспокоится, что пошлины США приведут к обнищанию Европы и Америки - РИА Новости, 18.01.2026
Каллас беспокоится, что пошлины США приведут к обнищанию Европы и Америки
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в своем первом комментарии на решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины против ряда стран Евросоюза из-за спора по... РИА Новости, 18.01.2026
в мире
гренландия
европа
сша
кайя каллас
дональд трамп
евросоюз
гренландия
европа
сша
в мире, гренландия, европа, сша, кайя каллас, дональд трамп, евросоюз
В мире, Гренландия, Европа, США, Кайя Каллас, Дональд Трамп, Евросоюз
Каллас беспокоится, что пошлины США приведут к обнищанию Европы и Америки
Каллас: спор о Гренландии и методы США приведут к обнищанию Европы и Америки