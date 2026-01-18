Рейтинг@Mail.ru
00:32 18.01.2026 (обновлено: 05:50 18.01.2026)
Каллас после заявлений Трампа о пошлинах забеспокоилась об Украине
Каллас после заявлений Трампа о пошлинах забеспокоилась об Украине
Глава евродипломатии Кая Каллас беспокоится, что спор вокруг Гренландии отвлечет НАТО от помощи Киеву. РИА Новости, 18.01.2026
Каллас после заявлений Трампа о пошлинах забеспокоилась об Украине

Каллас беспокоится, что спор о Гренландии отвлечет НАТО от помощи Киеву

БРЮССЕЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас беспокоится, что спор вокруг Гренландии отвлечет НАТО от помощи Киеву.
"Если безопасность Гренландии находится под угрозой, мы можем решить эту проблему внутри НАТО… Мы не можем позволить нашему спору отвлекать нас от нашей главной задачи – помочь положить конец войне России против Украины", — написала она в своем первом комментарии на решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин против ряда стран ЕС на фоне спора вокруг Гренландии.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В ЕП заявили о невозможности одобрения торговой сделки с США из-за Трампа
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампКайя КалласЕвросоюзНАТО
 
 
