Каллас после заявлений Трампа о пошлинах забеспокоилась об Украине

БРЮССЕЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас беспокоится, что спор вокруг Гренландии отвлечет НАТО от помощи Киеву.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.