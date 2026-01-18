Рейтинг@Mail.ru
02:35 18.01.2026 (обновлено: 03:21 18.01.2026)
В Литве сделали дерзкое заявление о блокаде Калининграда
У НАТО разработан сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Россией, заявил бывший замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус. РИА Новости, 18.01.2026
в мире, калининград, россия, литва, нато
В мире, Калининград, Россия, Литва, НАТО
Река Преголя в Калининграде. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. У НАТО разработан сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Россией, заявил бывший замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус.
"Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и Россией – это именно блокада Кенигсбергской (Калининградской. — Прим. Ред.) области", — сказал он в интервью украинскому YouTube-каналу "ДумаЙ".

При этом дипломат отказался называть город Калининградом, заявив, что он якобы не имеет никакого отношения к России.
В конце декабря Владимир Путин, говоря о возможной блокаде Калининградской области, сказал, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации конфликта. Он подчеркнул, что все угрозы региону будут уничтожаться.
В июле командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил в Калининградской области. По словам генерала, страны блока реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе.
Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что любое военное посягательство на российский регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у страны сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания.
