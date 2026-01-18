Рейтинг@Mail.ru
Юрист оценил риски от затягивания передачи квартиры Долиной - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 18.01.2026 (обновлено: 17:49 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/jurist-2068627567.html
Юрист оценил риски от затягивания передачи квартиры Долиной
Юрист оценил риски от затягивания передачи квартиры Долиной - РИА Новости, 18.01.2026
Юрист оценил риски от затягивания передачи квартиры Долиной
Затягивание передачи квартиры несет большие репутационные риски для Ларисы Долиной, рассказал РИА Новости заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T17:15:00+03:00
2026-01-18T17:49:00+03:00
россия
лариса долина
иван соловьев (юрист)
дело о квартире долиной
московский городской суд
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155608/54/1556085407_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fabc8d1b993f4b47eac9acf595d99685.jpg
https://ria.ru/20260118/dolina-2068598482.html
https://ria.ru/20260114/dolina-2067863583.html
https://ria.ru/20260117/dolina-2068508248.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155608/54/1556085407_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_fec682ae32179d5055817a186caeab88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лариса долина, иван соловьев (юрист), дело о квартире долиной, московский городской суд, москва
Россия, Лариса Долина, Иван Соловьев (юрист), Дело о квартире Долиной, Московский городской суд, Москва
Юрист оценил риски от затягивания передачи квартиры Долиной

Юрист Соловьев: Долина рискует репутацией из-за затягивания передачи квартиры

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Затягивание передачи квартиры несет большие репутационные риски для Ларисы Долиной, рассказал РИА Новости заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.
"Думаю, что общественное восприятие происходящего вышло на некую критическую точку. Дальнейшее чинение препятствий добросовестному приобретателю может существенно повысить репутационные риски для Долиной", — отметил он.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Пока Лурье ждала ключи". СМИ раскрыли, что сделала Долина перед выселением
Вчера, 12:47
В понедельник служба судебных приставов возбудила исполнительное производство о выселении певицы из квартиры в Хамовниках. До 19 января она может сделать это добровольно.

Афера с квартирой

Долина привлекла общественное внимание летом 2024-го: мошенники заставили ее продать квартиру в центре Москвы. Они четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб — как минимум 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября 2025-го Балашихинский горсуд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Дело Долиной: новый суд, приставы и арестованная квартира
14 января, 17:25
Певица же оспорила сделку о продаже квартиры. В марте прошлого года Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным.
Покупательница обратилась в высшую инстанцию и выиграла дело. Все это время Долина проживала в квартире. В конце декабря Мосгорсуд принял решение выселить ее. Личные вещи артистка вывезла только 8 января.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Точка в деле Долиной еще не поставлена, заявил юрист
17 января, 15:24
 
РоссияЛариса ДолинаИван Соловьев (юрист)Дело о квартире ДолинойМосковский городской судМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала