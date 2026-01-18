https://ria.ru/20260118/jurist-2068627567.html
Юрист оценил риски от затягивания передачи квартиры Долиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Затягивание передачи квартиры несет большие репутационные риски для Ларисы Долиной, рассказал РИА Новости заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.
"Думаю, что общественное восприятие происходящего вышло на некую критическую точку. Дальнейшее чинение препятствий добросовестному приобретателю может существенно повысить репутационные риски для Долиной", — отметил он.
В понедельник служба судебных приставов возбудила исполнительное производство о выселении певицы из квартиры в Хамовниках. До 19 января она может сделать это добровольно.
Долина привлекла общественное внимание летом 2024-го: мошенники заставили ее продать квартиру в центре Москвы
. Они четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб — как минимум 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября 2025-го Балашихинский горсуд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Певица же оспорила сделку о продаже квартиры. В марте прошлого года Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд
и Второй кассационный суд признали решение законным.
Покупательница обратилась в высшую инстанцию и выиграла дело. Все это время Долина проживала в квартире. В конце декабря Мосгорсуд принял решение выселить ее. Личные вещи артистка вывезла только 8 января.