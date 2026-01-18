https://ria.ru/20260118/ispaniya-2068661491.html
В Испании сошли с рельсов два скоростных поезда
Два скоростных поезда сошли с рельсов в испанской провинции Кордова, сообщил в воскресенье оператор железнодорожной инфраструктуры Adif. РИА Новости, 18.01.2026
