В Испании сошли с рельсов два скоростных поезда - РИА Новости, 18.01.2026
22:58 18.01.2026 (обновлено: 23:59 18.01.2026)
В Испании сошли с рельсов два скоростных поезда
В Испании сошли с рельсов два скоростных поезда - РИА Новости, 18.01.2026
В Испании сошли с рельсов два скоростных поезда
Два скоростных поезда сошли с рельсов в испанской провинции Кордова, сообщил в воскресенье оператор железнодорожной инфраструктуры Adif.
испания
в мире
кордова
малага
испания
кордова
малага
испания, в мире, кордова, малага
Испания, В мире, Кордова, Малага

В Испании сошли с рельсов два скоростных поезда

© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaМашина скорой помощи в Мадриде
Машина скорой помощи в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Машина скорой помощи в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 18 янв - РИА Новости. Два скоростных поезда сошли с рельсов в испанской провинции Кордова, сообщил в воскресенье оператор железнодорожной инфраструктуры Adif.
«
"Поезд дальнего следования высокой скорости LD AV Iryo 6189 по маршруту Малага - Пуэрта-де-Аточа (Мадрид - ред.) сошёл с рельсов… выехав на соседний путь. По соседнему пути следовал поезд LD AV 2384 по маршруту Пуэрта-де-Аточа - Уэльва, который также сошёл с рельсов", - говорится в сообщении оператора в социальной сети X.
Грузовой состав - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Грузовой поезд сошел с рельсов в немецком Эссене, возможна диверсия
13 января, 20:09
13 января, 20:09
 
ИспанияВ миреКордоваМалага
 
 
