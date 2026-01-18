Рейтинг@Mail.ru
Винисиус заявил своему окружению о желании покинуть "Реал", сообщают СМИ - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
20:41 18.01.2026
Винисиус заявил своему окружению о желании покинуть "Реал", сообщают СМИ
Винисиус заявил своему окружению о желании покинуть "Реал", сообщают СМИ
Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор заявил о желании покинуть футбольный клуб после критики со стороны болельщиков, сообщает El Periodico. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
испания, хаби алонсо, винисиус жуниор, реал мадрид, леванте, лига чемпионов уефа, барселона, чемпионат испании по футболу
Футбол, Испания, Хаби Алонсо, Винисиус Жуниор, Реал Мадрид, Леванте, Лига чемпионов УЕФА, Барселона, Чемпионат Испании по футболу
Винисиус заявил своему окружению о желании покинуть "Реал", сообщают СМИ

El Periodico: Винисиус хочет покинуть Мадрид из-за свиста болельщиков "Реала"

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор заявил о желании покинуть футбольный клуб после критики со стороны болельщиков, сообщает El Periodico.
В октябре у игрока был конфликт с главным тренером Хаби Алонсо из-за замены игрока в матче чемпионата Испании против "Барселоны" (2:1). Позднее Алонсо заявил, что конфликт исчерпан, а Винисиус принес команде извинения. 12 января Алонсо был отправлен в отставку. Перед матчем против "Леванте" (2:0), который стал первым для команды в Ла Лиге после ухода тренера, болельщики "королевского клуба" освистали Винисиуса.
Хаби Алонсо - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Арбелоа сменил Хаби Алонсо на посту главного тренера мадридского "Реала"
12 января, 20:13
По информации источника, Винисиус заявил своему окружению о желании покинуть клуб, так как "не хочет играть там, где его не ждут".
Винисиусу 25 лет. Он выступает за "Реал" с лета 2018 года. В составе "сливочных" форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В футболиста "Реала" бросили банан
15 января, 19:28
 
ФутболИспанияХаби АлонсоВинисиус ЖуниорРеал МадридЛевантеЛига чемпионов 2025-2026БарселонаЧемпионат Испании по футболу
 
