Винисиус заявил своему окружению о желании покинуть "Реал", сообщают СМИ

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор заявил о желании покинуть футбольный клуб после критики со стороны болельщиков, сообщает El Periodico.
В октябре у игрока был конфликт с главным тренером Хаби Алонсо из-за замены игрока в матче чемпионата Испании против "Барселоны" (2:1). Позднее Алонсо заявил, что конфликт исчерпан, а Винисиус принес команде извинения. 12 января Алонсо был отправлен в отставку. Перед матчем против "Леванте" (2:0), который стал первым для команды в Ла Лиге после ухода тренера, болельщики "королевского клуба" освистали Винисиуса.
По информации источника, Винисиус заявил своему окружению о желании покинуть клуб, так как "не хочет играть там, где его не ждут".
Винисиусу 25 лет. Он выступает за "Реал" с лета 2018 года. В составе "сливочных" форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
В футболиста "Реала" бросили банан
15 января, 19:28