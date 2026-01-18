https://ria.ru/20260118/irkutsk-2068631873.html
В Приангарье загорелась гостиница
В Приангарье загорелась гостиница
Частная гостиница горит в Слюдянке в Иркутской области, огонь локализован, никто не пострадал, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 18.01.2026
В Слюдянке локализовали пожар в гостинице