В Приангарье загорелась гостиница
17:44 18.01.2026 (обновлено: 17:45 18.01.2026)
В Приангарье загорелась гостиница
В Приангарье загорелась гостиница
Частная гостиница горит в Слюдянке в Иркутской области, огонь локализован, никто не пострадал, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 18.01.2026
2026
происшествия, слюдянка, иркутская область, игорь кобзев
Происшествия, Слюдянка, Иркутская область, Игорь Кобзев
В Приангарье загорелась гостиница

В Слюдянке локализовали пожар в гостинице

© Инцидент Иркутск/TelegramПожар в гостинице в Слюдянке в Иркутской области
Пожар в гостинице в Слюдянке в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Инцидент Иркутск/Telegram
Пожар в гостинице в Слюдянке в Иркутской области
ИРКУТСК, 18 янв - РИА Новости. Частная гостиница горит в Слюдянке в Иркутской области, огонь локализован, никто не пострадал, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.
"Ближе к вечеру поступила информация ещё об одном крупном пожаре. На сей раз - в Слюдянке. Горит частная гостиница", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что внутри были пять человек, они успели покинуть здание. Никто не пострадал.
Огонь локализован, на тушении работают 22 человека и несколько автоцистерн.
Последствия взрыва газового баллона в кафе в Кочубеевском округе Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
СК показал кадры последствий взрыва в кафе на Ставрополье
© 2026 МИА «Россия сегодня»
