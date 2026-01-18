В Тегеране восстановили доступ в интернет

ТЕГЕРАН, 18 янв - РИА Новости. Доступ в интернет, заблокированный на фоне недавно прокатившихся по Ирану протестов и беспорядков, восстановлен в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в воскресенье корреспондент агентства убедился, что на фоне практически полного отключения интернета в Иране, произошедшего после активизации протестных движений в первой половине января, в аэропорту имама Хомейни в Тегеране он работает.

Вскоре после этого в 17.00 мск интернет в Тегеране вновь был отключен на несколько часов. Масштабное отключение коснулось зарубежных сайтов и массово используемых иранскими пользователями мессенджеров Telegram и WhatsApp, а также известной поисковой системы Google, что затруднило работу водителей такси. При этом, например, национальный мессенджер Bale продолжал работать.

По наблюдениям корреспондента РИА Новости, около 22.00 мск скорость интернета была еще достаточно медленная, многие сайты, например, сайты посольства России и российского визового центра в Тегеране , не открываются, однако уже можно открыть поисковик Google , сайт Flightradar24 и ряд сайтов с информацией о текущих курсах валют. При этом последние еще не предоставляют свежую информацию о текущих курсах доллара и евро по свободному курсу.

Как передает корреспондент, неясно, насколько долго интернет в Тегеране будет работать, и, возможно, пользователи вскоре вновь столкнутся с его блокировкой, однако на данный момент наблюдается улучшение качества соединения.

Ранее агентство IRIB сообщило, что Иран на фоне отключения интернета, произошедшего после начала недавних протестов в стране, планирует активировать работу внутренних мессенджеров. Агентство уточнило, что до этого момента разрешение на деятельность на фоне развернувшихся протестов имели только каналы официальных иранских СМИ.