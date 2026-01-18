Рейтинг@Mail.ru
В Иране задержали более 300 протестующих с помощью доносов, сообщают СМИ
21:15 18.01.2026
В Иране задержали более 300 протестующих с помощью доносов, сообщают СМИ
Сотрудники иранской разведки задержали более 300 организаторов беспорядков в Тегеране, опираясь на доклады гражданских лиц, сообщает гостелерадиокомпания Ирана. РИА Новости, 18.01.2026
в мире
иран
тегеран (город)
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
иран
тегеран (город)
в мире, иран, тегеран (город), ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, Тегеран (город), Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В Иране задержали более 300 протестующих с помощью доносов, сообщают СМИ

IRIB: власти Ирана задержали более 300 протестующих в Тегеране благодаря доносам

© REUTERS / StringerУчастники акции протеста в Тегеране, Иран
Участники акции протеста в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© REUTERS / Stringer
Участники акции протеста в Тегеране, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 янв – РИА Новости. Сотрудники иранской разведки задержали более 300 организаторов беспорядков в Тегеране, опираясь на доклады гражданских лиц, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.
"В результате получения от граждан докладов о полевых агентах-организаторах беспорядков 7 января на настоящий момент времени бойцами … разведывательной организации по Тегерану были опознаны и задержаны более 300 агентов, совершивших террористические действия", - говорится в сообщении.
Иранская полиция - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
На севере Ирана арестовали 50 организаторов беспорядков
17 января, 17:07
По информации другого агентства - Tasnim, сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана и сотрудники сил правопорядка задержали организаторов беспорядков в городах северных иранских провинций Мазендеран и Гилян. В провинции Хузестан, расположенной на юго-западе страны, также были задержаны участники беспорядков, в том числе организатор поджога банка в городе Изе.
Согласно другим сообщениям Tasnim, в пригородах Тегерана были задержаны и другие нарушители порядка: среди них обвиняемый в убийстве полковника сил правопорядка Шахина Дехгани во время беспорядков в Маларде и трое обвиняемых в поджоге офиса имама пятничной мечети города Гармдаре на западе иранской столицы. Еще один организатор беспорядков в Тегеране был задержан в городе Ардебиль, расположенном на северо-западе исламской республики.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя Ирана. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.
Церемония прощания с сотрудниками сил безопасности, погибшими во время протестов в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Осталось несколько дней". Что США приготовили для Ирана
17 января, 08:00
 
В миреИранТегеран (город)Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
