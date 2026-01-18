В Иране задержали более 300 протестующих с помощью доносов, сообщают СМИ

Согласно другим сообщениям Tasnim, в пригородах Тегерана были задержаны и другие нарушители порядка: среди них обвиняемый в убийстве полковника сил правопорядка Шахина Дехгани во время беспорядков в Маларде и трое обвиняемых в поджоге офиса имама пятничной мечети города Гармдаре на западе иранской столицы. Еще один организатор беспорядков в Тегеране был задержан в городе Ардебиль, расположенном на северо-западе исламской республики.