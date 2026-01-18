Нетаньяху призывал Трампа не атаковать Иран, пишет Axios

"Однако из-за недостаточного количества военной техники в регионе, предупреждений со стороны таких союзников, как Израиль и Саудовская Аравия, опасений высокопоставленных советников по поводу последствий и эффективности возможных вариантов удара, а также секретных переговоров с иранцами по неофициальным каналам, он (Трамп - ред.) решил не отдавать приказ об атаке", - сообщает издание.