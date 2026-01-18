Нетаньяху призывал Трампа не атаковать Иран, пишет Axios

ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. На решение президента США Дональда Трампа не наносить удары по Ирану на этой неделе могло повлиять предупреждение от его соратника, израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который указал на неготовность Израиля к самообороне в случае ответных действий Тегерана, передает портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.
"Он сказал Трампу, что Израиль не готов защитить себя от вероятного ответного удара со стороны Ирана, тем более что у США недостаточно сил в регионе, чтобы помочь Израилю перехватывать иранские ракеты и беспилотники. Кроме того, Нетаньяху считает, что нынешний план США недостаточно эффективен и не принесет желаемых результатов, сообщил один из советников премьер-министра", - пишет издание.
Телефонный разговор между лидерами состоялся в среду, 14 января, когда ожидалось, что Трамп нанесет авиаудары по Ирану. Крон-принц Саудовской Аравии Мухаммед Салман также в телефонном разговоре с Трампом выступил против нанесения ударов, выразив беспокойства касательно региональной безопасности, утверждает Axios.
"Однако из-за недостаточного количества военной техники в регионе, предупреждений со стороны таких союзников, как Израиль и Саудовская Аравия, опасений высокопоставленных советников по поводу последствий и эффективности возможных вариантов удара, а также секретных переговоров с иранцами по неофициальным каналам, он (Трамп - ред.) решил не отдавать приказ об атаке", - сообщает издание.
На фоне протестов в Иране Трамп отменил все контакты с иранскими официальными лицами, поддержал протестующих и допустил любые варианты действий против Ирана, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету исламской республики.