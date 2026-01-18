Рейтинг@Mail.ru
Атака на верховного лидера равносильна войне, заявил президент Ирана - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 18.01.2026 (обновлено: 19:33 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/iran-2068637680.html
Атака на верховного лидера равносильна войне, заявил президент Ирана
Атака на верховного лидера равносильна войне, заявил президент Ирана - РИА Новости, 18.01.2026
Атака на верховного лидера равносильна войне, заявил президент Ирана
Нападение на верховного лидера Ирана Али Хаменеи равносильно полномасштабной войне против исламской республики, заявил президент страны Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T18:51:00+03:00
2026-01-18T19:33:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
дональд трамп
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151864/17/1518641726_0:118:2500:1524_1920x0_80_0_0_4dcfc33e9d65cdf135004bfa7f8c5bd5.jpg
https://ria.ru/20260117/iran-2068501343.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151864/17/1518641726_157:0:2344:1640_1920x0_80_0_0_ecdb272d4b97538d0a0f732b327165cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан
Атака на верховного лидера равносильна войне, заявил президент Ирана

Пезешкиан: атака на верховного лидера равносильна войне

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 18 янв – РИА Новости. Нападение на верховного лидера Ирана Али Хаменеи равносильно полномасштабной войне против исламской республики, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.
"Если и есть беды и трудности в жизни дорогого иранского народа, то одной из главных их причин является давняя вражда и античеловеческие санкции правительства США и его союзников. Нападение на верховного лидера равносильно полномасштабной войне против Ирана", - написал Пезешкиан на своей официальной странице в соцсети X.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя Ирана. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.
На фоне протестов президент США Дональд Трамп отменил все контакты с иранскими официальными лицами, поддержал протестующих и допустил любые варианты действий против Ирана, включая удары с воздуха. В Тегеране, в свою очередь, заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету исламской республики.
В субботу Трамп на фоне недавних протестов в Иране заявил, что стране, по его мнению, необходимо новое руководство.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Иран не будет втягиваться в войну, заявил Хаменеи
17 января, 14:39
 
В миреИранТегеран (город)СШАДональд ТрампМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала