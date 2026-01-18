Атака на верховного лидера равносильна войне, заявил президент Ирана

ТЕГЕРАН, 18 янв – РИА Новости. Нападение на верховного лидера Ирана Али Хаменеи равносильно полномасштабной войне против исламской республики, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.
"Если и есть беды и трудности в жизни дорогого иранского народа, то одной из главных их причин является давняя вражда и античеловеческие санкции правительства США и его союзников. Нападение на верховного лидера равносильно полномасштабной войне против Ирана", - написал Пезешкиан на своей официальной странице в соцсети X.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя Ирана. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.
На фоне протестов президент США Дональд Трамп отменил все контакты с иранскими официальными лицами, поддержал протестующих и допустил любые варианты действий против Ирана, включая удары с воздуха. В Тегеране, в свою очередь, заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету исламской республики.
В субботу Трамп на фоне недавних протестов в Иране заявил, что стране, по его мнению, необходимо новое руководство.
