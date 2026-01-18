В аэропорту Тегерана сохраняется спокойная обстановка после волнений

ТЕГЕРАН, 18 янв - РИА Новости. Обстановка в международном аэропорту имени имама Хомейни в иранской столице сохраняется спокойная на фоне недавних народных волнений, сотрудники аэропорта сообщают, что интернет снова начал работать после масштабного отключения, передает корреспондент РИА Новости.

Днем ранее агентство IRIB сообщило, что Иран на фоне отключения интернета, произошедшего после начала недавних протестов в стране, планирует активировать работу внутренних мессенджеров. Агентство уточнило, что до этого момента разрешение на деятельность на фоне развернувшихся протестов имели только каналы официальных иранских СМИ.

По наблюдениям корреспондента, все службы аэропорта работают в штатном режиме, очередей и паники среди пассажиров и персонала не наблюдается.

Как убедился корреспондент, на фоне практически полного отключения интернета в Иране, произошедшего после активизации протестных движений в первой половине января, конкретно в аэропорту имама Хомейни в Тегеране интернет работает, подключение стабильное. Находясь в аэропорту, можно пользоваться такими зарубежными мессенджерами, как Telegram WhatsApp , для этого нужно подключить VPN (из четырех опробованных корреспондентом программ, на данный момент соединение позволила установить только одна).

По словам одного из сотрудников аэропорта, интернет пока есть только в этой воздушной гавани, а за ее пределами связь, как и в предыдущие дни, он отсутствует. Как утверждает другой сотрудник, интернет, напротив, именно сегодня, 18 января, подключился по всей стране, и произошло это буквально полчаса назад.