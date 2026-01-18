Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Тегерана сохраняется спокойная обстановка после волнений - РИА Новости, 18.01.2026
17:34 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/iran-2068629738.html
В аэропорту Тегерана сохраняется спокойная обстановка после волнений
В аэропорту Тегерана сохраняется спокойная обстановка после волнений - РИА Новости, 18.01.2026
В аэропорту Тегерана сохраняется спокойная обстановка после волнений
Обстановка в международном аэропорту имени имама Хомейни в иранской столице сохраняется спокойная на фоне недавних народных волнений, сотрудники аэропорта... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T17:34:00+03:00
2026-01-18T17:34:00+03:00
иран
тегеран (город)
в мире
telegram
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
иран
тегеран (город)
иран, тегеран (город), в мире, telegram, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Иран, Тегеран (город), В мире, Telegram, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В аэропорту Тегерана сохраняется спокойная обстановка после волнений

РИА Новости: в аэропорту Тегерана спокойная обстановка и работает интернет

© iStock.com / efiredМеждународный аэропорт имама Хомейни в Тегеране
Международный аэропорт имама Хомейни в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© iStock.com / efired
Международный аэропорт имама Хомейни в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 янв - РИА Новости. Обстановка в международном аэропорту имени имама Хомейни в иранской столице сохраняется спокойная на фоне недавних народных волнений, сотрудники аэропорта сообщают, что интернет снова начал работать после масштабного отключения, передает корреспондент РИА Новости.
Днем ранее агентство IRIB сообщило, что Иран на фоне отключения интернета, произошедшего после начала недавних протестов в стране, планирует активировать работу внутренних мессенджеров. Агентство уточнило, что до этого момента разрешение на деятельность на фоне развернувшихся протестов имели только каналы официальных иранских СМИ.
По наблюдениям корреспондента, все службы аэропорта работают в штатном режиме, очередей и паники среди пассажиров и персонала не наблюдается.
Как убедился корреспондент, на фоне практически полного отключения интернета в Иране, произошедшего после активизации протестных движений в первой половине января, конкретно в аэропорту имама Хомейни в Тегеране интернет работает, подключение стабильное. Находясь в аэропорту, можно пользоваться такими зарубежными мессенджерами, как Telegram и WhatsApp, для этого нужно подключить VPN (из четырех опробованных корреспондентом программ, на данный момент соединение позволила установить только одна).
По словам одного из сотрудников аэропорта, интернет пока есть только в этой воздушной гавани, а за ее пределами связь, как и в предыдущие дни, он отсутствует. Как утверждает другой сотрудник, интернет, напротив, именно сегодня, 18 января, подключился по всей стране, и произошло это буквально полчаса назад.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя Ирана. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.
ИранТегеран (город)В миреTelegramСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
